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Posted 9 декабря, 11:43

Published 9 декабря, 11:43

Modified 9 декабря, 12:02

Updated 9 декабря, 12:02

В Новосибирской области родился ребенок без пола

В Новосибирской области родился ребенок без пола

9 декабря 2024, 11:43
Фото: 1MI. В Новосибирской области родился ребенок без пола
В одном из перинатальных центров Новосибирской области была зафиксирована крайне редкая аномалия — на свет появился ребенок с хромосомами обоих полов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Последний подобный случай произошел в 2018 году. Появившийся на свет ребенок имел признаки одновременно и мужского, и женского пола. Об этом сообщает издание Om1 со ссылкой на Министерство здравоохранения Новосибирской области.

Врачи изучили кариотип новорожденного и сделали вывод о наличии тканевой мозаичности организма. Такая редкая особенность стала уникальным случаем во врачебной практике не только в масштабах региона, но и всей страны.

Министерство подчеркивает, что существуют программы, которые оказывают поддержку семьям с детьми, имеющими половые аномалии. Однако исследования по изучению причин появления таких аномалий не проводятся. Врачи консультируют родителей в каждом случае индивидуально.

Ранее стало известно, почему в Новосибирске перестают рожать.

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