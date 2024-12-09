В Новосибирской области родился ребенок без пола

Posted 9 декабря, 11:43
Published 9 декабря, 11:43
Modified 9 декабря, 12:02
Updated 9 декабря, 12:02
Последний подобный случай произошел в 2018 году. Появившийся на свет ребенок имел признаки одновременно и мужского, и женского пола. Об этом сообщает издание Om1 со ссылкой на Министерство здравоохранения Новосибирской области.
Врачи изучили кариотип новорожденного и сделали вывод о наличии тканевой мозаичности организма. Такая редкая особенность стала уникальным случаем во врачебной практике не только в масштабах региона, но и всей страны.
Министерство подчеркивает, что существуют программы, которые оказывают поддержку семьям с детьми, имеющими половые аномалии. Однако исследования по изучению причин появления таких аномалий не проводятся. Врачи консультируют родителей в каждом случае индивидуально.
Ранее стало известно, почему в Новосибирске перестают рожать.