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Posted 9 декабря, 14:19

Published 9 декабря, 14:19

Modified 9 декабря, 14:34

Updated 9 декабря, 14:34

Вандал начал стрельбу по машинам в Новосибирске

Вандал начал стрельбу по машинам в Новосибирске

9 декабря 2024, 14:19
Фото: 1MI.
Жители Кировского района Новосибирска поделились в социальных сетях видеозаписью и фото автомобилей на стоянке с простреленными окнами.

Местные жители сообщают, что сегодня поздно вечером на Беловежской 50 появился человек, который стреляет по машинам. Владельцы автомобилей написали заявления в полицию, однако неизвестный стрелок продолжает портить чужое имущество. Видео появилось в Телеграмм-канале «Инцидент Новосибирск».

Местные жители призывают не оставлять свой автомобиль по указанному адресу.

«Старайтесь не парковаться на этом адресе, если жалко свой автомобиль», — добавил подписчик канала, поделившийся фото и видео.

«Псих завелся… Хорошо хоть по машинам, а не по людям», — комментируют подписчики.

Комментариев полиции на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось об аварии, которую устроил нетрезвый депутат из Новосибирска.

Видео: соцсети: тгк «Инцидент Новосибирск». кадры с места происшествия
Стали известны подробности жесткого ДТП в Тогучинском районе
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