Вандал начал стрельбу по машинам в Новосибирске

Местные жители сообщают, что сегодня поздно вечером на Беловежской 50 появился человек, который стреляет по машинам. Владельцы автомобилей написали заявления в полицию, однако неизвестный стрелок продолжает портить чужое имущество. Видео появилось в Телеграмм-канале «Инцидент Новосибирск».