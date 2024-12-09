Вандал начал стрельбу по машинам в Новосибирске

Posted 9 декабря, 14:19
Published 9 декабря, 14:19
Modified 9 декабря, 14:34
Updated 9 декабря, 14:34
Местные жители сообщают, что сегодня поздно вечером на Беловежской 50 появился человек, который стреляет по машинам. Владельцы автомобилей написали заявления в полицию, однако неизвестный стрелок продолжает портить чужое имущество. Видео появилось в Телеграмм-канале «Инцидент Новосибирск».
Местные жители призывают не оставлять свой автомобиль по указанному адресу.
«Старайтесь не парковаться на этом адресе, если жалко свой автомобиль», — добавил подписчик канала, поделившийся фото и видео.
«Псих завелся… Хорошо хоть по машинам, а не по людям», — комментируют подписчики.
Комментариев полиции на данный момент не поступало.
Ранее сообщалось об аварии, которую устроил нетрезвый депутат из Новосибирска.