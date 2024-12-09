Заммэра Москвы Ефимов рассказал о подготовке к строительству станции «ЗИЛ»

«Одноименные станции „ЗИЛ“ Троицкой и Бирюлевской линий вместе с платформой Московского центрального кольца образуют городской вокзал, который значительно улучшит транспортное обслуживание жителей активно развивающегося района на юге столицы», — указал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков. По его словам, для удобства пассажиров при пересадке у станций метро будет общий вестибюль, который расположится недалеко от входа в парк «Тюфелева роща», в районе пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого.