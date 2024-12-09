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Posted 9 декабря, 16:33

Published 9 декабря, 16:33

Modified 9 декабря, 16:33

Updated 9 декабря, 16:33

Заммэра Москвы Ефимов рассказал о подготовке к строительству станции «ЗИЛ»

Заммэра Москвы Ефимов рассказал о подготовке к строительству станции «ЗИЛ»

9 декабря 2024, 16:33
Фото: пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
На первой станции Бирюлевской линии метро «ЗИЛ» идут активные работы по подготовке к строительству. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, сегодня на станции «ЗИЛ» будущей Бирюлевской линии метро ведутся работы по вынесению инженерных сетей из зоны строительства. Также идет подготовка территории к основному периоду реализации проекта. В районе примыкания станции Бирюлевской и Троицкой линии специалисты начали обустраивать ограждающие конструкции котлована. Согласно данным заммэра, «ЗИЛ» планируется как станция мелкого заложения, островного типа, с платформой посередине и путями по бокам. Об этом пишет mos.ru.

«ЗИЛ» будет находиться на пересечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских. Две одноименные станции станут конечными для своих веток метро — Троицкой и Бирюлевской.

«Одноименные станции „ЗИЛ“ Троицкой и Бирюлевской линий вместе с платформой Московского центрального кольца образуют городской вокзал, который значительно улучшит транспортное обслуживание жителей активно развивающегося района на юге столицы», — указал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков. По его словам, для удобства пассажиров при пересадке у станций метро будет общий вестибюль, который расположится недалеко от входа в парк «Тюфелева роща», в районе пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого.

Бирюлевская линия метро будет проходить от застраиваемой территории бывшей промзоны «ЗИЛ» до районов Западное и Восточное Бирюлево. Предполагается, что ее открытие должно улучшить транспортное обслуживание жителей районов Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное. Проект линии предусматривает строительство 10 станций.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» рассказал, что на будущей Бирюлевской линии метро будут продолжены активные подготовительные работы.

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