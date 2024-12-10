atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 07:27

Published 10 декабря, 07:27

Modified 10 декабря, 07:29

Updated 10 декабря, 07:29

Самолет цел

Аварийный трап отвалился у самолета из Новосибирска

10 декабря 2024, 07:27
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Самолет цел
У новосибирского самолета выпал трап: об этом сообщает ТГ-канал Aviaincident.

Все случилось ночью 6 декабря. Самолет летел из Новосибирска до Магадана. Перевозку осуществляла компания S7.

Когда боинг приземлился, к нему начали устанавливать трап. Экипаж открывал дверь и трап выпал. Выход пассажиров пришлось осуществлять с другого входа. Проблему устранили. Теперь боинг снова летает.

Это не единственное происшествие, которое случалось у компании. У одного из лайнеров открылась багажная дверь. Тогда самолет экстренно посадили. Также борт сталкивался с чайкой, за что получил компенсацию. Однажды авиакомпания S7 оставила голодными пассажиров из Новосибирска и поплатилась за это.

В Новосибирск не могут долететь самолеты — в чем причина
Узнать подробнее
Читайте также:
Толмачёво обязали выплатить штраф в 7 миллионов: что произошлоВ Новосибирск не могут долететь более 10 самолетовНовосибирский самолет получил предупреждение о столкновении — что случилось
#Эмилия Губарева#Транспорт#Компании#Новосибирск#Аэропорт#Самолет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика