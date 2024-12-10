Аварийный трап отвалился у самолета из Новосибирска

Это не единственное происшествие, которое случалось у компании. У одного из лайнеров открылась багажная дверь. Тогда самолет экстренно посадили. Также борт сталкивался с чайкой, за что получил компенсацию. Однажды авиакомпания S7 оставила голодными пассажиров из Новосибирска и поплатилась за это.