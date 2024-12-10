Аварийный трап отвалился у самолета из Новосибирска

Posted 10 декабря, 07:27
Published 10 декабря, 07:27
Modified 10 декабря, 07:29
Updated 10 декабря, 07:29
Все случилось ночью 6 декабря. Самолет летел из Новосибирска до Магадана. Перевозку осуществляла компания S7.
Когда боинг приземлился, к нему начали устанавливать трап. Экипаж открывал дверь и трап выпал. Выход пассажиров пришлось осуществлять с другого входа. Проблему устранили. Теперь боинг снова летает.
Это не единственное происшествие, которое случалось у компании. У одного из лайнеров открылась багажная дверь. Тогда самолет экстренно посадили. Также борт сталкивался с чайкой, за что получил компенсацию. Однажды авиакомпания S7 оставила голодными пассажиров из Новосибирска и поплатилась за это.