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Posted 10 декабря, 02:54

Published 10 декабря, 02:54

Modified 10 декабря, 02:56

Updated 10 декабря, 02:56

Женщина пострадала

Автомобиль без водителя задавил пенсионерку в Новосибирске

10 декабря 2024, 02:54
Фото: ГАИ. Женщина пострадала
В Новосибирске была сбита старушка: автомобиль был без водителя, рассказали в ГАИ.

Все произошло днем 9 декабря. В Октябрьском районе был припаркован автомобиль. Стоял он на улице Бориса Богаткова у дома №208/1. Машина была на скорости.

Водитель завел транспортное средство дистанционно. В результате, автомобиль покатился по тротуару. В этот момент шла пожилая женщина, которая была сбита.

Пострадавшей 78 лет. Ее доставили в больницу. Какие именно она получила травмы, не уточняется. В обстоятельствах разбирались сотрудники ГАИ.

Ранее автобус с пассажирами попал в ДТП и теперь пострадавшие, а это 11 человек, могут получить компенсацию.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Пострадавшие
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