Автомобиль без водителя задавил пенсионерку в Новосибирске

Posted 10 декабря, 02:54
Published 10 декабря, 02:54
Modified 10 декабря, 02:56
Updated 10 декабря, 02:56
Все произошло днем 9 декабря. В Октябрьском районе был припаркован автомобиль. Стоял он на улице Бориса Богаткова у дома №208/1. Машина была на скорости.
Водитель завел транспортное средство дистанционно. В результате, автомобиль покатился по тротуару. В этот момент шла пожилая женщина, которая была сбита.
Пострадавшей 78 лет. Ее доставили в больницу. Какие именно она получила травмы, не уточняется. В обстоятельствах разбирались сотрудники ГАИ.
Ранее автобус с пассажирами попал в ДТП и теперь пострадавшие, а это 11 человек, могут получить компенсацию.