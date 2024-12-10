Бизнес на ностальгии: новосибирцы за миллионы продают новогодние игрушки СССР

Posted 10 декабря, 10:25
Published 10 декабря, 10:25
Modified 10 декабря, 10:27
Updated 10 декабря, 10:27
Всплеск интереса к новогодним атрибутам вспыхивает каждый год в конце ноября и сохраняется вплоть до последних чисел декабря. Несмотря на то, что в магазинах и онлайн представлено невероятнее разнообразие гирлянд и елочных украшений на любой вкус, многие стремиться, чтобы домашняя елка выглядела оригинально.
И тут есть два пути. Первый — авторские украшения ручной работы. Они могут стоить очень дорого, зато мастера обещают, что второго такого ни у кого нет. И второй вариант — наряжать новогоднее дерево советскими игрушками из прошлого. Однако ностальгический Новый год может так же обойтись весьма недешево. Посмотрим, что новосибирцы выставляют на продажу на сайтах бесплатных объявлений.
Начнем наш обзор с относительно недорогих экземпляров. Птицу, прижимающую к себе банку с надписью «Рыбий жир» предлагают приобрести за 2,5 тысячи рублей. Продавец уверяет, что игрушка, изготовленная к конце 50-х годов прошлого века, в отличном состоянии, без сколов и подкрашивания.
Молодежь может остаться в недоумении — зачем пернатой рыбий жир? А вот люди постарше могут вспомнить, что эта игрушка — часть набора «Айболит», который состоял из четырех фигурок представителей природы и самого звериного доктора в белом халате и очках.
Следующий продавец предлагает фигурку ребенка в костюме циркового клоуна за 10 тысяч рублей. Фигурка сделана из папье-маше и покрыта ватой. Выпущена приблизительно в 50-50-х годах, и, как справедливо замечает владелец раритета, для своих лет выглядит отлично. На елку игрушка крепится при помощи петли из нити.
«Без всяких вмешательств и следов реставрации. Отличный достойный экземпляр для настоящих ценителей и коллекционеров», — говорится в объявлении.
Это объявление унникально тем, на продажу выставлено три набора шаров-новогодних украшений, которые, как уверяет продавец, ни разу не были использованы. Игрушки находятся в оргигинальной картонной упаковке, внутри которой сохранились заводсткие упаковочные ярлыки.
На них указано, что набор из шести шаров был выпущен фабрикой «Победа» в городе Орел и стоил 1 рубль 75 копеек. Комплект, состоящий из трех шаров выпуска этой же фабрики продавался в СССР за 1 рубль 03 копейки. Сегодняшний владелец хочет выручить за каждый из комплектов по 20 тысяч рублей.
На продажу выставлены четыре новогодних игрушки в заметно потрепанном состоянии: фигурки женщины в платке и благообразного крестьянина с окладистой бородой, белочка и стрелочные часы. За такой лот владелец хочет получить по 55 тысяч рублей. Владелец ничего не расказал об истории этих предметов и почему он так высоко их оценил. Но согласен на аргументированный торг.
Ставки повышаются. В продаже елочная игрушка-самовар, которой, по словам продавца, более 80 лет, и за нее он хочет выручить 100 тысяч рублей. Примечательно, что это цена с 50-процентным дисконтом. Первоначально ценник был ы два раза выше.
«Досталась от прабабушки, торг не интересует, возможен обмен. Ноликом не ошибся», — сообщает владелец раритета Данила Замятин.
Три фигурки на прищепке плюс две елочные игрушки на нитяных петлях к моменту начала написания этого текста владелец оценивал в 2 миллиона рублей. Спустя некоторое время, когда автор добрался до финала статьи, продавец сбросил цену в 4 раза. И стать обладателем пяти советских елочных игрушек, которые явно не входили в единый тематический набор, можно всего за 500 тысяч. Принцип ценообразования продавец не озвучил.
Продавать дорого советские елочные игрушки можно, вопрос в другом — кто это купит, объясняет создательница Интегрального музея Академгородка, владелица огромной коллекции советских новогодних украшений Анастасия Близнюк. Причем, подчеркивает собеседница редакции Atas.Info, часть редких игрушек действительно может иметь такую стоимость, обычно их выставляют на продажу специалисты. Глядя на уровень цен, у случайного владельца старых игрушек тоже может возникнуть соблазн продал подороже типовой новогодний шар, выпущенный в СССР милионным тиражом.
«Самые дорогие игрушки — довоенные и ватные, их реальная стоимость может достигать сотен тысяч рублей. Еще один вариант — комплектация наборов. Существовали десятки тематических комплектов елочных игрушек, но найти сейчас полный в хорошем состоянии практически невозможно. И вот если у такого коллекционера, допустим, не хвататет какой-то одной игрушки, то конечно, он будет готов отдать за нее любые деньги. А потом или весь набор будет выставлен на продажу по очень высокой цене, либо он будет радовать взор и душу собирателя», — объясняет Анастасия Близнюк.
Возможен и такой вариант, что у людей хранилась какая-то не очень ценная, с антикварной точки зрения игрушка, но имевшая важное значение для семейной истории. И если такая игрушка будет утрачена, например, разбита, или потеряна при переезде, то люди будут искать такую же, несмотря на цену. Анастасия рассказывает, что с подобной просьбой, найти игрушку-часы со стрелками, показывющими без пяти минут двенадцать, причем выпуска определенного исторического отрезка (в разное время эти игрушки выглядели по разному) к ней обращались и подчеркивали, что итоговоая стоимость артефакта не будет иметь значения.