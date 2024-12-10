Бизнес на ностальгии: новосибирцы за миллионы продают новогодние игрушки СССР

Возможен и такой вариант, что у людей хранилась какая-то не очень ценная, с антикварной точки зрения игрушка, но имевшая важное значение для семейной истории. И если такая игрушка будет утрачена, например, разбита, или потеряна при переезде, то люди будут искать такую же, несмотря на цену. Анастасия рассказывает, что с подобной просьбой, найти игрушку-часы со стрелками, показывющими без пяти минут двенадцать, причем выпуска определенного исторического отрезка (в разное время эти игрушки выглядели по разному) к ней обращались и подчеркивали, что итоговоая стоимость артефакта не будет иметь значения.