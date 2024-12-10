ФОМС: Правительство РФ сохранило выплаты по ОМС на раннее выявление онкозаболеваний

Ранее Илья Баланин, председатель ФОМС, на рассмотрении бюджета на 2025 год в Совете Федерации информировал о планах направить в следующем году около 390 миллиардов рублей на медицинскую помощь онкологическим пациентам, что свидетельствует о росте финансирования этой сферы на 12%, или на 40 миллиардов рублей, по сравнению с прошлым годом.