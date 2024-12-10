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Posted 10 декабря, 14:14

Published 10 декабря, 14:14

Modified 10 декабря, 14:14

Updated 10 декабря, 14:14

ФОМС: Правительство РФ сохранило выплаты по ОМС на раннее выявление онкозаболеваний

ФОМС: Правительство РФ сохранило выплаты по ОМС на раннее выявление онкозаболеваний

10 декабря 2024, 14:14
Фото: 1MI.
В 2025 году медицинские работники в России продолжат получать специальные выплаты за выявленные онкологические заболевания. Пресс-служба Правительства РФ сообщает, что подписано распоряжение о распределении средств на эти нужды.

Дополнительные выплаты предусмотрены для сотрудников медучреждений, которые способствуют ранней диагностике заболеваний. В частности, надбавки могут быть начислены тем, кто направил пациента на консультацию к специалисту и на диагностические исследования в ходе диспансеризации или профилактического осмотра.

За каждый подтвержденный диагноз, поставленный благодаря такому направлению, территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ОМС) будут выделять дополнительные финансовые средства медицинским учреждениям, которые, в свою очередь, организация выплатит своим сотрудникам.

Согласно этому распоряжению, правительство распределило свыше 121 миллиона рублей между территориальными фондами ОМС.

Ранее Илья Баланин, председатель ФОМС, на рассмотрении бюджета на 2025 год в Совете Федерации информировал о планах направить в следующем году около 390 миллиардов рублей на медицинскую помощь онкологическим пациентам, что свидетельствует о росте финансирования этой сферы на 12%, или на 40 миллиардов рублей, по сравнению с прошлым годом.

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