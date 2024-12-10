Калининский район в Новосибирске остался без воды

Posted 10 декабря, 03:26
Published 10 декабря, 03:26
Modified 10 декабря, 03:35
Updated 10 декабря, 03:35
Без холодной воды остались жители Калининского района. Водоснабжения отключили в 10 утра 10 декабря. Это не плановые работы, а аварийные. Дело в том, что было найдено повреждение на улице Каргатская, 1. В связи с этим, вода появится в 33 домах лишь к 23 часам сегодняшнего дня.
В это же время случилось еще одно аварийное отключение в соседнем, Заельцовском районе. Там без воды остались 7 домов. Связано это с повреждением на улице 1-е Мочищенское шоссе, 150. Работы обещают завершить к 19 часам.
Жители Бердска добились возвращения нормального отопления в свои дома. Произошло это не без помощи прокуратуры.