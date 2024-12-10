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Posted 10 декабря, 03:26

Published 10 декабря, 03:26

Modified 10 декабря, 03:35

Updated 10 декабря, 03:35

Воды нет

Калининский район в Новосибирске остался без воды

10 декабря 2024, 03:26
Фото: 1MI. Воды нет
В Новосибирске прошло аварийное отключение воды в Калининском районе, о чем говорит карта отключений города.

Без холодной воды остались жители Калининского района. Водоснабжения отключили в 10 утра 10 декабря. Это не плановые работы, а аварийные. Дело в том, что было найдено повреждение на улице Каргатская, 1. В связи с этим, вода появится в 33 домах лишь к 23 часам сегодняшнего дня.

В это же время случилось еще одно аварийное отключение в соседнем, Заельцовском районе. Там без воды остались 7 домов. Связано это с повреждением на улице 1-е Мочищенское шоссе, 150. Работы обещают завершить к 19 часам.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Вода#Авария#Отключение
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