Мэр назвал способы борьбы с пробками в Новосибирске

Posted 10 декабря, 01:42
Published 10 декабря, 01:42
Modified 10 декабря, 01:44
Updated 10 декабря, 01:44
Как отметил градоначальник, самым доступным решением о ликвидации пробок станет развитие общественного транспорта. Это касается метро, электричек, трамваев, троллейбусов и автобусов.
Если систему наладить, то люди будут пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт. Также он обозначил инструменты для борьбы с дорожными заторами, пишет Сиб.фм. В частности, это умные светофоры и применение технологий искусственного интеллекта.
Ранее мы рассказали, что мешает развитию пассажирских перевозок в Новосибирске. Почти 500 млн потребовали с подрядчика за срыв ремонта Октябрьского моста.