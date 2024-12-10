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Posted 10 декабря, 01:42

Published 10 декабря, 01:42

Modified 10 декабря, 01:44

Updated 10 декабря, 01:44

С пробками можно бороться

Мэр назвал способы борьбы с пробками в Новосибирске

10 декабря 2024, 01:42
Фото: 1MI. С пробками можно бороться
В Новосибирске нашли способы борьбы с пробками: о них рассказал мэр Максим Кудрявцев.

Как отметил градоначальник, самым доступным решением о ликвидации пробок станет развитие общественного транспорта. Это касается метро, электричек, трамваев, троллейбусов и автобусов.

Если систему наладить, то люди будут пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт. Также он обозначил инструменты для борьбы с дорожными заторами, пишет Сиб.фм. В частности, это умные светофоры и применение технологий искусственного интеллекта.

Ранее мы рассказали, что мешает развитию пассажирских перевозок в Новосибирске. Почти 500 млн потребовали с подрядчика за срыв ремонта Октябрьского моста.

Новосибирск сковали пробки — куда лучше не ехать утром
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Мэр#Общественный транспорт#Максим Кудрявцев
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