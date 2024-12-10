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Posted 10 декабря, 09:03

Published 10 декабря, 09:03

Modified 10 декабря, 09:05

Updated 10 декабря, 09:05

В мэрии отреагировали на жалобы горожан

Мэр Новосибирска потребовал очистить улицу Волочаевскую за два дня

10 декабря 2024, 09:03
Фото: 1MI. В мэрии отреагировали на жалобы горожан
В мэрию поступает множество жалоб на плохое состояние тротуаров и проезжей части, заявил Максим Кудрявцев.

В течение двух ближайших дней улица Волочаевская должна быть приведена в нормативное состояние, потребовал мэр Максим Кудрявцев от глав Дзержинского и Октябрьского районов в ходе оперативного совещания во вторник, 10 декабря. 5-километровая дорога проходит по территории двух районов и, как подчеркнул глава муниципалитета, суда по неоднократным жалобам жителей, снег там убирают некачественно.

Чиновники сослались на коммунальные разрытия «Сибирской генерирующей компании», из-за которых часть улицы сужена, что мешает работе техники. Но отчитались о тысячах кубометров вывезенного снега.

«Людям не интересно, сколько кубометров снега вы вывезли с начала ноября. Им важно, чтобы на улице были чистота и порядок», — заявил Максим Кудрявцев.

Главам районных поручено сегодня согласовать план совместных действий. К 12 декабря весь снег с Волочаевской должен быть убран.

В этом году парк муниципальной снегоуборочной техники пополнился на 112 новых спецмашин.

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