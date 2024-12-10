Мэр Новосибирска потребовал очистить улицу Волочаевскую за два дня

В течение двух ближайших дней улица Волочаевская должна быть приведена в нормативное состояние, потребовал мэр Максим Кудрявцев от глав Дзержинского и Октябрьского районов в ходе оперативного совещания во вторник, 10 декабря. 5-километровая дорога проходит по территории двух районов и, как подчеркнул глава муниципалитета, суда по неоднократным жалобам жителей, снег там убирают некачественно.