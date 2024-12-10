Морозы покинут Новосибирскую область — когда ждать потепления

Ночью 10 декабря в некоторых районах области похолодало до -30. Средняя температура составила -26. Утром этого же числа температура составляет -21, но ощущается, как -26. Днем потеплеет до -17. По данным гидрометцентра, в отдельных местах столбик термометра покажет -26.