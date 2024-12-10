Морозы покинут Новосибирскую область — когда ждать потепления

Posted 10 декабря, 04:26
Published 10 декабря, 04:26
Modified 10 декабря, 04:28
Updated 10 декабря, 04:28
Ночью 10 декабря в некоторых районах области похолодало до -30. Средняя температура составила -26. Утром этого же числа температура составляет -21, но ощущается, как -26. Днем потеплеет до -17. По данным гидрометцентра, в отдельных местах столбик термометра покажет -26.
Как отмечает «Яндекс. Погода», 10 декабря станет последним холодным днем. С 11 числа потеплеет до -11, а с 12 декабря до -6 и днем и ночью. 15 декабря станет ноль градусов.
World-weather прогнозирует похолодание до -19 и в ночь на 11 декабря. С 12 числа морозы уйдут и за окном будет -7.
Сайт gismeteo обещает постепенное потепление до конца недели. Чуть похолодает до -13 только с 17 декабря.