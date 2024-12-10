atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 04:26

Published 10 декабря, 04:26

Modified 10 декабря, 04:28

Updated 10 декабря, 04:28

Холод уйдет

Морозы покинут Новосибирскую область — когда ждать потепления

10 декабря 2024, 04:26
Фото: atas.info. Холод уйдет

Жителям Новосибирской области рассказали, когда из региона уйдут морозы

В Новосибирскую область пришли морозы: синоптики рассказали, когда они исчезнут снова.

Ночью 10 декабря в некоторых районах области похолодало до -30. Средняя температура составила -26. Утром этого же числа температура составляет -21, но ощущается, как -26. Днем потеплеет до -17. По данным гидрометцентра, в отдельных местах столбик термометра покажет -26.

Как отмечает «Яндекс. Погода», 10 декабря станет последним холодным днем. С 11 числа потеплеет до -11, а с 12 декабря до -6 и днем и ночью. 15 декабря станет ноль градусов.

World-weather прогнозирует похолодание до -19 и в ночь на 11 декабря. С 12 числа морозы уйдут и за окном будет -7.

Сайт gismeteo обещает постепенное потепление до конца недели. Чуть похолодает до -13 только с 17 декабря.

Топ новогодних желаний: что жители Новосибирска просят у Деда Мороза
Узнать подробнее
Читайте также:
На Новосибирскую область обрушились 30-градусные морозыМорозы нагрянут в Новосибирскую область — когда ждать похолоданиеСколько стоит «прикурить» авто в Новосибирске — обзор цен и дополнительных услуг
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Температура#Зима#Похолодание#Мороз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика