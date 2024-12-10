atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 10:11

Published 10 декабря, 10:11

Modified 10 декабря, 10:13

Updated 10 декабря, 10:13

Кого сыграет актер

Никита Кологривый сыграет суперагента в фильме «Небриллиантовая рука»

10 декабря 2024, 10:11
Фото: ТНТ. Кого сыграет актер

Кологривый из Новосибирска сыграет суперагента в фильме «Небриллиантовая рука»

Новосибирский актер Никита Кологривый перевоплотится в суперагента, о чем сообщает ТНТ.

В фильме «Небриллиантовая рука» (18+) снялся новосибирский актер Никита Кологривый. Кинокартина выйдет в последний день декабря. Звезда молодежных сериалов сыграет суперагента 006.

По сюжету, он будет бороться с контрабандой. В первой версии фильма такого героя не существовало — эту роль придумали для новосибирца. Остальные детали создатели не разглашают.

Действия будут происходить в вымышленном советском времени, но под современные дни. Главный герой едет в круиз и в Дубае покупает контрабандные смартфоны, фены и другие ценные предметы.

Фото: ТНТ
Юрий Стоянов раскритиковал скандальное поведение Кологривого
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, сколько миллионов просит за съемку актер КологривыйЛокоть — невысокий, Кологривый — конюх. Что означают фамилии известных новосибирцевСкандальный актер Кологривый стал ведущим Comedy Club
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Фильм#Актер#Никита Кологривый
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика