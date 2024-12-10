Никита Кологривый сыграет суперагента в фильме «Небриллиантовая рука»

Posted 10 декабря, 10:11
Published 10 декабря, 10:11
Modified 10 декабря, 10:13
Updated 10 декабря, 10:13
В фильме «Небриллиантовая рука» (18+) снялся новосибирский актер Никита Кологривый. Кинокартина выйдет в последний день декабря. Звезда молодежных сериалов сыграет суперагента 006.
По сюжету, он будет бороться с контрабандой. В первой версии фильма такого героя не существовало — эту роль придумали для новосибирца. Остальные детали создатели не разглашают.
Действия будут происходить в вымышленном советском времени, но под современные дни. Главный герой едет в круиз и в Дубае покупает контрабандные смартфоны, фены и другие ценные предметы.