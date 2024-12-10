Новогодние ярмарки 2025 в Новосибирске: где купить подарки и почувствовать праздник

Posted 10 декабря, 08:10
Published 10 декабря, 08:10
Modified 10 декабря, 08:12
Updated 10 декабря, 08:12
В этом году в Новосибирске впервые открылась резиденция Снежной Бабы. На втором этаже комплекса работает ярмарка, где можно найти вязаные платки, игрушки ручной работы, плетёные корзины и украшения. Уютная атмосфера и программы для детей и взрослых сделают посещение незабываемым.
На правом берегу города в «Ауре» вы сможете найти дизайнерскую одежду, аксессуары, куклы, посуду, натуральную косметику и парфюмерию. Особой популярностью пользуются полезные сладости и подарочные наборы для гурманов. Просторные залы и праздничная атмосфера сделают ваше посещение особенно приятным.
На левом берегу ярмарка будет работать в «Калейдоскопе». Здесь вы найдёте всё то же разнообразие новогодних подарков, аксессуаров и угощений, но с акцентом на доступность и уют. Мастера предлагают игрушки ручной работы, эксклюзивные сувениры и украшения для дома.
Эта ярмарка расположена в самом сердце Академгородка и предлагает широкий выбор новогодних украшений, стильной зимней одежды и подарков от местных производителей. Прекрасное место для тех, кто ищет что-то оригинальное и экологичное.
Если вы хотите купить всё необходимое для праздника в одном месте, это идеальный вариант. Ёлки, гирлянды, украшения, подарки — всё это представлено как в оффлайн-формате, так и для заказа через интернет.
Этот арт-маркет — находка для ценителей искусства. Здесь можно приобрести картины, графику, керамику и многое другое от местных художников по демократичным ценам. Это не только шопинг, но и культурное событие с лекциями и мастер-классами.
Ярмарка с восточным колоритом предлагает необычные сувениры, мастер-классы по созданию азиатских талисманов и китайских узлов, а также фотозоны в стиле китайского Нового года.