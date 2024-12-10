Новогодние ярмарки 2025 в Новосибирске: где купить подарки и почувствовать праздник

На левом берегу ярмарка будет работать в «Калейдоскопе». Здесь вы найдёте всё то же разнообразие новогодних подарков, аксессуаров и угощений, но с акцентом на доступность и уют. Мастера предлагают игрушки ручной работы, эксклюзивные сувениры и украшения для дома.