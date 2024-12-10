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Posted 10 декабря, 08:10

Published 10 декабря, 08:10

Modified 10 декабря, 08:12

Updated 10 декабря, 08:12

Выбор новогодних украшений

Новогодние ярмарки 2025 в Новосибирске: где купить подарки и почувствовать праздник

10 декабря 2024, 08:10
Фото: 1MI. Выбор новогодних украшений

В Новосибирске заработали новогодние ярмарки

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В Новосибирске открываются ярмарки, где можно не только приобрести уникальные сувениры и подарки, но и насладиться атмосферой волшебства. Мы подготовили для вас путеводитель по главным новогодним ярмаркам города.

1. Резиденция Снежной Бабы

  • Где: Красный пр., 15 (ККК им. Маяковского)
  • Когда: с 1 декабря по 8 января ежедневно с 11:00 до 20:00

В этом году в Новосибирске впервые открылась резиденция Снежной Бабы. На втором этаже комплекса работает ярмарка, где можно найти вязаные платки, игрушки ручной работы, плетёные корзины и украшения. Уютная атмосфера и программы для детей и взрослых сделают посещение незабываемым.

2. «Сибирский Арбат» в ТРЦ «Аура»

  • Где: ул. Военная, 5 (ТРЦ «Аура»)
  • Когда: с 8 декабря по 7 января, ежедневно с 10:00 до 22:00

На правом берегу города в «Ауре» вы сможете найти дизайнерскую одежду, аксессуары, куклы, посуду, натуральную косметику и парфюмерию. Особой популярностью пользуются полезные сладости и подарочные наборы для гурманов. Просторные залы и праздничная атмосфера сделают ваше посещение особенно приятным.

Выбор елочных игрушекВыбор елочных игрушек
Выбор елочных игрушек. Фото: 1MI

3. «Сибирский Арбат» в ТЦ «Калейдоскоп»

  • Где: пл. Карла Маркса, 6/1 (ТЦ «Калейдоскоп»)
  • Когда: с 13 по 30 декабря, ежедневно с 10:00 до 22:00

На левом берегу ярмарка будет работать в «Калейдоскопе». Здесь вы найдёте всё то же разнообразие новогодних подарков, аксессуаров и угощений, но с акцентом на доступность и уют. Мастера предлагают игрушки ручной работы, эксклюзивные сувениры и украшения для дома.

4. Душевный маркет в «Эдеме»

  • Где: ул. Кутателадзе, 4/4
  • Когда: с 25 по 30 декабря ежедневно с 10:00 до 22:00

Эта ярмарка расположена в самом сердце Академгородка и предлагает широкий выбор новогодних украшений, стильной зимней одежды и подарков от местных производителей. Прекрасное место для тех, кто ищет что-то оригинальное и экологичное.

5. Новогодняя ярмарка в ТЦ «Колорлон»

  • Где: ул. Б. Хмельницкого, 100
  • Когда: с 6 по 31 декабря, ежедневно с 9:00 до 22:00

Если вы хотите купить всё необходимое для праздника в одном месте, это идеальный вариант. Ёлки, гирлянды, украшения, подарки — всё это представлено как в оффлайн-формате, так и для заказа через интернет.

Девушка покупает украшенияДевушка покупает украшения
Девушка покупает украшения. Фото: 1MI

6. Арт-маркет «Дёрн»

  • Где: галерея-студия Fab.8print, ул. Фабричная, 8
  • Когда: 21 декабря (12:00–21:00) и 22 декабря (11:00–20:00)

Этот арт-маркет — находка для ценителей искусства. Здесь можно приобрести картины, графику, керамику и многое другое от местных художников по демократичным ценам. Это не только шопинг, но и культурное событие с лекциями и мастер-классами.

7. Резиденция Снежной Бабы на других берегах

  • Где: Центр туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо», ул. Владимировская, 2
  • Когда: 21 декабря, с 14:00 до 18:00

Ярмарка с восточным колоритом предлагает необычные сувениры, мастер-классы по созданию азиатских талисманов и китайских узлов, а также фотозоны в стиле китайского Нового года.

Советы для посетителей

  • Приходите вовремя: Утром меньше людей, и выбор шире.
  • Берите наличные: На ярмарках не всегда принимают карты.
  • Планируйте покупки заранее: Обратите внимание на сроки работы ярмарок, чтобы успеть приобрести желаемое.
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