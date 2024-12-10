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Posted 10 декабря, 09:45

Published 10 декабря, 09:45

Modified 10 декабря, 09:47

Updated 10 декабря, 09:47

За депутатом гнались

Новосибирского депутата арестовали за пьяную погоню от полиции и ДТП

10 декабря 2024, 09:45
Фото: 1MI. За депутатом гнались
В Новосибирской области арестовали депутата за пьяную езду: подробности сообщает судебный департамент.

Виталий Пустотин обвиняется в нетрезвом вождении. Народный избранник не согласился сесть в машину полиции, попытался сбежать, но попал в ДТП, врезавшись в автовышку.

10 декабря его арестовали. Суд принял решение, что депутат посидит за решеткой четверо суток. Отметим, что Пустотин является депутатом в Искитиме. Известно, что в ДТП он попал после семейного скандала.

Ранее новосибирца похитили черные риелторы и держали его в ребцентре в Искитимском районе. Там он пробыл три месяца, после чего его закрыли на съемной квартире. По этому делу найден только один подозреваемый, который сейчас находится в СИЗО.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Сизо#Искитим#Арест#Искитимский район
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