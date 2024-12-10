Новосибирского депутата арестовали за пьяную погоню от полиции и ДТП

Posted 10 декабря, 09:45
Published 10 декабря, 09:45
Modified 10 декабря, 09:47
Updated 10 декабря, 09:47
Виталий Пустотин обвиняется в нетрезвом вождении. Народный избранник не согласился сесть в машину полиции, попытался сбежать, но попал в ДТП, врезавшись в автовышку.
10 декабря его арестовали. Суд принял решение, что депутат посидит за решеткой четверо суток. Отметим, что Пустотин является депутатом в Искитиме. Известно, что в ДТП он попал после семейного скандала.
Ранее новосибирца похитили черные риелторы и держали его в ребцентре в Искитимском районе. Там он пробыл три месяца, после чего его закрыли на съемной квартире. По этому делу найден только один подозреваемый, который сейчас находится в СИЗО.