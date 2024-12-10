Новосибирцы начали получать новые купюры номиналом 5000 рублей — как они выглядят

Posted 10 декабря, 07:23
Published 10 декабря, 07:23
Modified 10 декабря, 07:23
Updated 10 декабря, 07:23
Читатели Atas.Info делятся, что стали получать новые купюры номиналом в 5000 рублей. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, что заметила обновленные банкноты, когда пересчитывала кассу в ресторане.
«Заметила в кассе яркую бумажку. Перепугалась, что кто-то из официантов по ошибке принял фальшивку или вообще какую-то посторонюю бумажку», — посмеялась женщина.
Отметим, что Банке России новые купюры обещали запустить в оборот еще в октябре 2023 года. Однако это не получилось сделать по техническим причинам.
«Эшелоны с деньгами шли долго», — объяснили в Центробанке.
Пятитысячная банкнота теперь посвящена Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена стела «Европа — Азия» в Екатеринбурге, символизирующая границу двух частей света. На оборотной стороне купюры можно увидеть памятник «Сказ об Урале» в Челябинске. Ранее на купюре этого номинала были изображены виды Хабаровска.
Обновленные банкноты сохранили красную цветовую гамму, характерную для пятитысячных рублей, но приобрели ряд нововведений:
Купюры образца 1997 года останутся в обращении еще несколько лет, постепенно уступая место модернизированным банкнотам. Банк России уверяет, что старые деньги по-прежнему принимаются повсеместно.
Появление новых банкнот призвано усилить защиту от подделок и сделать денежное обращение более удобным. Новосибирцы уже отмечают, что обновленные купюры выглядят современно и эстетично, а наличие QR-кода упрощает проверку подлинности.