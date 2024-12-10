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Posted 10 декабря, 07:23

Published 10 декабря, 07:23

Modified 10 декабря, 07:23

Updated 10 декабря, 07:23

Новая купюра номиналом 5000 рублей

Новосибирцы начали получать новые купюры номиналом 5000 рублей — как они выглядят

10 декабря 2024, 07:23
Фото: Читательница atas.info. Новая купюра номиналом 5000 рублей

В Новосибирске запустили в оборот новые купюры номиналом 5000 рублей

Жители Новосибирска стали замечать в обращении новые пятитысячные купюры, которые Банк России представил осенью 2023 года. Первые банкноты уже поступили в банки и банкоматы региона, постепенно замещая старые образцы.

Читатели Atas.Info делятся, что стали получать новые купюры номиналом в 5000 рублей. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, что заметила обновленные банкноты, когда пересчитывала кассу в ресторане.

«Заметила в кассе яркую бумажку. Перепугалась, что кто-то из официантов по ошибке принял фальшивку или вообще какую-то посторонюю бумажку», — посмеялась женщина.
Обновленная купюраОбновленная купюра
Обновленная купюраОбновленная купюра
Обновленная купюра. Фото: Читательница atas.info

Отметим, что Банке России новые купюры обещали запустить в оборот еще в октябре 2023 года. Однако это не получилось сделать по техническим причинам.

«Эшелоны с деньгами шли долго», — объяснили в Центробанке.

Пятитысячная банкнота теперь посвящена Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена стела «Европа — Азия» в Екатеринбурге, символизирующая границу двух частей света. На оборотной стороне купюры можно увидеть памятник «Сказ об Урале» в Челябинске. Ранее на купюре этого номинала были изображены виды Хабаровска.

Особенности и защита

Обновленные банкноты сохранили красную цветовую гамму, характерную для пятитысячных рублей, но приобрели ряд нововведений:

  • QR-код, ведущий на сайт Банка России, где описаны все защитные признаки.
  • Кипп-эффект: при наклоне купюры виден символ рубля, который меняет цвет с темного на светлый и обратно.
  • Рельефный шрифт: номинал и надпись «Билет Банка России» можно почувствовать на ощупь, что особенно важно для слабовидящих.
  • Новая защитная нить: при рассмотрении под углом на ней видны динамичные рисунки.

Что будет со старыми банкнотами?

Купюры образца 1997 года останутся в обращении еще несколько лет, постепенно уступая место модернизированным банкнотам. Банк России уверяет, что старые деньги по-прежнему принимаются повсеместно.

Зачем обновляют банкноты?

Появление новых банкнот призвано усилить защиту от подделок и сделать денежное обращение более удобным. Новосибирцы уже отмечают, что обновленные купюры выглядят современно и эстетично, а наличие QR-кода упрощает проверку подлинности.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Эксклюзив#Новосибирск#Деньги#Банк России#Купюры#Подделка#Банкноты
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