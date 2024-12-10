Новосибирцы начали получать новые купюры номиналом 5000 рублей — как они выглядят

Пятитысячная банкнота теперь посвящена Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена стела «Европа — Азия» в Екатеринбурге, символизирующая границу двух частей света. На оборотной стороне купюры можно увидеть памятник «Сказ об Урале» в Челябинске. Ранее на купюре этого номинала были изображены виды Хабаровска.