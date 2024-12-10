atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 08:34

Published 10 декабря, 08:34

Modified 10 декабря, 08:34

Updated 10 декабря, 08:34

Партия «Новые люди» поможет запустить в Новосибирской области необычный вид туризма

Партия «Новые люди» поможет запустить в Новосибирской области необычный вид туризма

10 декабря 2024, 08:34
Фото: пресс-служба партии «Новые люди».
Необычное место отдыха на природе, похожее на жилище лесных эльфов из «Властелина колец», планируют оборудовать новосибирские студенты.

Коллектив учащихся Новосибирского государственного университета экономики и управления под руководством Людмилы Голдобиной вдохновился произведениями Толкина и предложил оборудовать глэмпинг на деревьях. При этом домики будут оснащены всем необходимым для комфортного отдыха. Такой вид отдыха понравится как детям, так и взрослым. Свой проект новосибирские студенты создали в рамках программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Они презентовали эту идею в Москве на общероссийском финале программы.

Там встретились 72 команды студентов со всей страны. Это победители региональных этапов программы «Я в деле».

«За три года мы обучили больше 282 тысяч студентов и школьников, как открыть свой первый бизнес или социальный проект. И поняли: когда наши участники видят результат своей работы, они становятся настоящими патриотами своей малой родины. Остаются, чтобы развивать своё дело дальше и вдохновлять других. С каждым годом качество проектов растёт. И появляется всё больше решений по улучшению своих городов. Поэтому в этом сезоне мы впервые выделили под них отдельный трек „Городские решения“, — говорит лидер „Новых людей“ Алексей Нечаев.

Победителями 6-го сезона «Я в деле» стали команды из Волгоградской области, Пермского края и Санкт-Петербурга. Команда «ЭДИС» создала устройство для удаления зубов без травмирования десны. Пермская LAI придумала, как использовать искусственный интеллект для найма и обучения новых сотрудников. А команда WISH представила сервис по аренде зонтов и автоматы по продаже дождевиков.

Следующий сезон программы «Я в деле» начнётся уже в новом году. Участников традиционно ждут несколько месяцев обучения, которое сочетает теорию и практику. Итогом этой работы станут новые бизнес-идеи, лучшие из которых получат поддержку. Узнать больше о программе и присоединиться к ней можно уже сейчас по ссылке явделе.рф

«Новые люди» инициировали программу «Я в деле» в январе 2022 года. Её реализует благотворительный фонд «Капитаны» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. О результатах работы Алексей Нечаев рассказал главе государства Владимиру Путину. Выпускниками шестого сезона стали более 15 тысяч человек, которым помогали 1,7 тысячи наставников. Вместе они подготовили более 3 тысяч проектов.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика