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Posted 10 декабря, 05:20

Published 10 декабря, 05:20

Modified 10 декабря, 05:22

Updated 10 декабря, 05:22

В автобусах холодно

Пассажиры из Новосибирска возмутились холодом в общественном транспорте

10 декабря 2024, 05:20
Фото: 1MI. В автобусах холодно
В Новосибирске пассажиры остались недовольны холодным общественным транспортом, о чем они высказались в соцсетях.

В регион пришли морозы. Днем 10 декабря похолодало до -23. Не во всем общественном транспорте сейчас тепло. Пассажиры жалуются, что в некоторых автобусах, троллейбусах и трамваях жуткий холод.

Замерзшие окна были в автобусе №79. Люди остались недовольны температурой в салоне. Горожане в комментариях соцсетей вспоминают, что скоро подорожает проезд во всем городском транспорте. Он будет стоить 40 рублей. При этом их задевает, что обслуживания там нет никакого.

«Во во. Сегодня чуть к сидушке не примерзла в 15»;
«Сейчас тариф поднимут и сразу теплей станет, на выручку все печки починят, а летом кондиционеры поставят. Но не у нас»;
«Главное — тариф на проезд повысить, а всё остальное это уж мелочи».
Фото: ТГ/Новосибирск с огоньком
Расчехляйте кошельки: в Новосибирске подорожает проезд на общественном транспорте
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