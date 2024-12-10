Пассажиры из Новосибирска возмутились холодом в общественном транспорте

Posted 10 декабря, 05:20
Published 10 декабря, 05:20
Modified 10 декабря, 05:22
Updated 10 декабря, 05:22
В регион пришли морозы. Днем 10 декабря похолодало до -23. Не во всем общественном транспорте сейчас тепло. Пассажиры жалуются, что в некоторых автобусах, троллейбусах и трамваях жуткий холод.
Замерзшие окна были в автобусе №79. Люди остались недовольны температурой в салоне. Горожане в комментариях соцсетей вспоминают, что скоро подорожает проезд во всем городском транспорте. Он будет стоить 40 рублей. При этом их задевает, что обслуживания там нет никакого.
«Во во. Сегодня чуть к сидушке не примерзла в 15»;
«Сейчас тариф поднимут и сразу теплей станет, на выручку все печки починят, а летом кондиционеры поставят. Но не у нас»;
«Главное — тариф на проезд повысить, а всё остальное это уж мелочи».