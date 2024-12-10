Пассажиры из Новосибирска возмутились холодом в общественном транспорте

Замерзшие окна были в автобусе №79. Люди остались недовольны температурой в салоне. Горожане в комментариях соцсетей вспоминают, что скоро подорожает проезд во всем городском транспорте. Он будет стоить 40 рублей. При этом их задевает, что обслуживания там нет никакого.