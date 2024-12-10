atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 02:18

Published 10 декабря, 02:18

Modified 10 декабря, 02:20

Updated 10 декабря, 02:20

Есть несколько наследников

Под Новосибирском родственники убитых бойцом ММА делят наследственную квартиру

10 декабря 2024, 02:18
Фото: 1MI. Есть несколько наследников
У убитой женщины с ребенком под Новосибирском осталось наследство, которое сейчас делят ее родственники.

Убийство женщины и ее пятилетней дочки случилось в начале 2024 года. Семья переехала в Новосибирск, продала квартиру в Алматы и купила здесь машину, которую помогал выбирать боец ММА.

Предполагается, что убийцей стал именно он. По версии следствия, он расправился сначала с женщиной, а затем с ее дочкой. Тела были в разных местах, а ребенка нашли спустя 1,5 недели. В настоящий момент расследование уже завершено, а материалы дела рассматривает суд.

После смерти женщины, убитая оставила наследство в виде квартиры. Теперь на нее претендует несколько ее родственников, пишет КП-Новосибирск. Также наследникам придется платить ее кредиты.

Из Таджикистана привезли бойца ММА, убившего жительницу Новосибирска и ее дочь
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области 19-летний поклонник ММА при отработке приемов убил дедаБоец ММА из Новосибирска погиб в перестрелке в офисе WildberriesУмер отец женщины, которую с дочкой мог убить боец ММА в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Недвижимость#Гибель#Наследство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика