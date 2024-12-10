Под Новосибирском родственники убитых бойцом ММА делят наследственную квартиру

Предполагается, что убийцей стал именно он. По версии следствия, он расправился сначала с женщиной, а затем с ее дочкой. Тела были в разных местах, а ребенка нашли спустя 1,5 недели. В настоящий момент расследование уже завершено, а материалы дела рассматривает суд.