Под Новосибирском родственники убитых бойцом ММА делят наследственную квартиру

Posted 10 декабря, 02:18
Published 10 декабря, 02:18
Modified 10 декабря, 02:20
Updated 10 декабря, 02:20
Убийство женщины и ее пятилетней дочки случилось в начале 2024 года. Семья переехала в Новосибирск, продала квартиру в Алматы и купила здесь машину, которую помогал выбирать боец ММА.
Предполагается, что убийцей стал именно он. По версии следствия, он расправился сначала с женщиной, а затем с ее дочкой. Тела были в разных местах, а ребенка нашли спустя 1,5 недели. В настоящий момент расследование уже завершено, а материалы дела рассматривает суд.
После смерти женщины, убитая оставила наследство в виде квартиры. Теперь на нее претендует несколько ее родственников, пишет КП-Новосибирск. Также наследникам придется платить ее кредиты.