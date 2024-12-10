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Posted 10 декабря, 01:16

Published 10 декабря, 01:16

Modified 10 декабря, 01:18

Updated 10 декабря, 01:18

Выплаты могут получить люди

Пострадавшие пассажиры автобуса в ДТП под Новосибирском могут получить выплаты

10 декабря 2024, 01:16
Фото: 1MI. Выплаты могут получить люди
После аварии с пострадавшими пассажирами автобуса стало известно, что новосибирцы могут рассчитывать на выплаты, о чем информирует Национальный союз страховщиков ответственности.

Инцидент произошел 9 декабря недалеко от сел Ярково и Верх-Тула. На дороге столкнулись автобус и грузовик. В первом находились пассажиры. Всего пострадавших было 11.

Как выяснилось, все пострадавшие могут рассчитывать на выплаты, так как у перевозчика есть страховка. Чтобы получить деньги, нужно с пакетом документов прийти в компанию АО «СОГАЗ» и написать заявление. Размер компенсации зависит от полученной травмы.

После случившегося дело заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он ждет доклад от регионального Следкома.

СОГАЗ готов выполнить обязательства по выплате пострадавшим в ДТП на пл. Восстания
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#ДТП#Страховка
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