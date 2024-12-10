Пострадавшие пассажиры автобуса в ДТП под Новосибирском могут получить выплаты

Posted 10 декабря, 01:16
Published 10 декабря, 01:16
Modified 10 декабря, 01:18
Updated 10 декабря, 01:18
Инцидент произошел 9 декабря недалеко от сел Ярково и Верх-Тула. На дороге столкнулись автобус и грузовик. В первом находились пассажиры. Всего пострадавших было 11.
Как выяснилось, все пострадавшие могут рассчитывать на выплаты, так как у перевозчика есть страховка. Чтобы получить деньги, нужно с пакетом документов прийти в компанию АО «СОГАЗ» и написать заявление. Размер компенсации зависит от полученной травмы.
После случившегося дело заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он ждет доклад от регионального Следкома.