Пострадавшие пассажиры автобуса в ДТП под Новосибирском могут получить выплаты

Как выяснилось, все пострадавшие могут рассчитывать на выплаты, так как у перевозчика есть страховка. Чтобы получить деньги, нужно с пакетом документов прийти в компанию АО «СОГАЗ» и написать заявление. Размер компенсации зависит от полученной травмы.