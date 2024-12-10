РЭО наградил победителей «Зеленой премии — 2024»

Posted 10 декабря, 17:19
Published 10 декабря, 17:19
Modified 10 декабря, 17:19
Updated 10 декабря, 17:19
По информации, озвученной гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, впервые решение об учреждении «Зеленой премии» было принято с мыслью о том, что каждый из россиян может внести важный вклад в сохранение природы нашей Родины. Это может быть сделано как в рамках небольшой региональной инициативы, так и в составе крупного федерального проекта. Значение имеет сама цель — изменить отношение населения к окружающему миру, повысить уровень осознанности граждан в вопросах экологии. «Тогда мы и не подозревали, что спустя три года наша премия так разрастется — в этом году экспертное жюри внимательно изучило более 13 тысяч проектов в тринадцати различных номинациях. Для нас важен каждый участник, ведь именно их стремление и инициатива двигают нас вперед. Мы искренне благодарны всем за участие и желаем успехов в будущем. А победителям хотим выразить самые тёплые поздравления!» — заявил глава РЭО.
Оценка проектов в этом году производилась по тринадцати номинациям в составе трех треков: общественного, профессионального и юннатского. В рамках закрытой номинации «Регионы России», или «Зеленый рейтинг», проекты оценивались на основе методологии РЭО, базирующейся на данных статистики и результатах соцопроса. Об этом пишет 56orb.ru.
Победителям вручили денежные призы в размере от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Всего участникам выделено 9 миллионов рублей на реализацию лучших проектов. Общественный трек состоял из пяти номинаций. Обладателями наград в номинации «Экологические лидеры» стали три участника, которым вручили грант на сумму 1 000 000 рублей. В категории «Экологическая семья» победитель получил сертификат на 500 тысяч рублей на семейный тур. Грант на сумму 500 000 рублей достался трем лауреатам номинации «Экологические центры». В категории «Экологическое предпринимательство» трем лауреатам вручили грант на 500 000 рублей.
Десять победителей в номинации «Студенчество» получат студенческую стипендию — 150 000 рублей. Пять лауреатов в номинации «Лидеры юннатов» трека «Зеленая премия. Юннаты» удостоились гранта на сумму 200 000 рублей.
В числе членов жюри — представители госучреждений, связанных с отраслью экологии, участники сферы по обращению с ТКО, представители предпринимательского и научного сообщества, а также знаменитости из мира культуры и спорта. Они отобрали наиболее перспективные проекты, показавшие вовлеченность населения и возможность их масштабирования на территорию всей Российской Федерации.