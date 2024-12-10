atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 17:19

Published 10 декабря, 17:19

Modified 10 декабря, 17:19

Updated 10 декабря, 17:19

РЭО наградил победителей «Зеленой премии — 2024»

РЭО наградил победителей «Зеленой премии — 2024»

10 декабря 2024, 17:19
Фото: Изображение Midjourney.
Российский экологический оператор (РЭО) вручил награды победителям «Зеленой премии — 2024». На конкурс поступила 13 561 заявка от предпринимателей, общественных и волонтерских организаций, активистов, блогеров и юных натуралистов. Лауреатам присудили денежные призы на общую сумму 9 млн рублей.

По информации, озвученной гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, впервые решение об учреждении «Зеленой премии» было принято с мыслью о том, что каждый из россиян может внести важный вклад в сохранение природы нашей Родины. Это может быть сделано как в рамках небольшой региональной инициативы, так и в составе крупного федерального проекта. Значение имеет сама цель — изменить отношение населения к окружающему миру, повысить уровень осознанности граждан в вопросах экологии. «Тогда мы и не подозревали, что спустя три года наша премия так разрастется — в этом году экспертное жюри внимательно изучило более 13 тысяч проектов в тринадцати различных номинациях. Для нас важен каждый участник, ведь именно их стремление и инициатива двигают нас вперед. Мы искренне благодарны всем за участие и желаем успехов в будущем. А победителям хотим выразить самые тёплые поздравления!» — заявил глава РЭО.

Оценка проектов в этом году производилась по тринадцати номинациям в составе трех треков: общественного, профессионального и юннатского. В рамках закрытой номинации «Регионы России», или «Зеленый рейтинг», проекты оценивались на основе методологии РЭО, базирующейся на данных статистики и результатах соцопроса. Об этом пишет 56orb.ru.

Победителям вручили денежные призы в размере от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Всего участникам выделено 9 миллионов рублей на реализацию лучших проектов. Общественный трек состоял из пяти номинаций. Обладателями наград в номинации «Экологические лидеры» стали три участника, которым вручили грант на сумму 1 000 000 рублей. В категории «Экологическая семья» победитель получил сертификат на 500 тысяч рублей на семейный тур. Грант на сумму 500 000 рублей достался трем лауреатам номинации «Экологические центры». В категории «Экологическое предпринимательство» трем лауреатам вручили грант на 500 000 рублей.

Десять победителей в номинации «Студенчество» получат студенческую стипендию — 150 000 рублей. Пять лауреатов в номинации «Лидеры юннатов» трека «Зеленая премия. Юннаты» удостоились гранта на сумму 200 000 рублей.

В числе членов жюри — представители госучреждений, связанных с отраслью экологии, участники сферы по обращению с ТКО, представители предпринимательского и научного сообщества, а также знаменитости из мира культуры и спорта. Они отобрали наиболее перспективные проекты, показавшие вовлеченность населения и возможность их масштабирования на территорию всей Российской Федерации.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика