РЭО наградил победителей «Зеленой премии — 2024»

По информации, озвученной гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, впервые решение об учреждении «Зеленой премии» было принято с мыслью о том, что каждый из россиян может внести важный вклад в сохранение природы нашей Родины. Это может быть сделано как в рамках небольшой региональной инициативы, так и в составе крупного федерального проекта. Значение имеет сама цель — изменить отношение населения к окружающему миру, повысить уровень осознанности граждан в вопросах экологии. «Тогда мы и не подозревали, что спустя три года наша премия так разрастется — в этом году экспертное жюри внимательно изучило более 13 тысяч проектов в тринадцати различных номинациях. Для нас важен каждый участник, ведь именно их стремление и инициатива двигают нас вперед. Мы искренне благодарны всем за участие и желаем успехов в будущем. А победителям хотим выразить самые тёплые поздравления!» — заявил глава РЭО.