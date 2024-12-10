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Posted 10 декабря, 07:29

Published 10 декабря, 07:29

Modified 10 декабря, 07:31

Updated 10 декабря, 07:31

Энергетики провели масштабную реконструкцию сетевого хозяйства

«Россети Новосибирск» повышают надежность электроснабжения левобережья

10 декабря 2024, 07:29
Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск». Энергетики провели масштабную реконструкцию сетевого хозяйства
«Россети Новосибирск» (АО «РЭС») завершает масштабную реконструкцию электросетей на левом берегу Новосибирска, сообщили в пресс-службе компании.

Для обеспечения надежности и качества электроснабжения энергетики предусмотрели целый комплекс работ в Кировском и левобережной части Советского района.

В последние годы здесь ведется активная застройка, что обуславливает рост потребления электрической энергии. Это приводит к увеличению нагрузок на существующие электросети, а их эксплуатация на пределе мощности влечет за собой ряд последствий, ухудшающих качество электрической энергии и надежность энергоснабжения.

Повышена надежность электроснабжения десятков тысяч потребителейПовышена надежность электроснабжения десятков тысяч потребителей
Повышена надежность электроснабжения десятков тысяч потребителейПовышена надежность электроснабжения десятков тысяч потребителей
Повышена надежность электроснабжения десятков тысяч потребителейПовышена надежность электроснабжения десятков тысяч потребителей
Повышена надежность электроснабжения десятков тысяч потребителей. Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск»
«В рамках реагирования на обращения жителей сетевая организация провела реконструкцию электросетей на улицах Успенского, Немировича-Данченко, Телевизионная, Римского-Корсакова. Обновили почти 4 км воздушной линии электропередачи 0,4 кВ с заменой опор и применением изолированного провода. Кроме того, энергетики установили дополнительную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ и заменили корпус еще одной электроустановки», — говорится в сообщении компании.

Аналогичные работы энергетики заканчивают в микрорайоне ОбьГЭС. На ул. Молодости, Энгельса, Бердышева реконструировали 4,6 км воздушной линии электропередачи 0,4 кВ с заменой опор, а также установили 2 новые подстанции, построив для них почти 500 м питающей кабельной линии.

Общая сумма инвестиций «Россети Новосибирск», вложенных в реконструкцию электросетей в левобережье мегаполиса превысила 31 миллион рублей. Благодаря выполненным работам в ближайшее время удастся решить вопрос с качеством электроснабжения местных жителей, а также повысить показатели надежности, добавили в пресс-службе энергокомпании.

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