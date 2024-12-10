«Россети Новосибирск» повышают надежность электроснабжения левобережья

В последние годы здесь ведется активная застройка, что обуславливает рост потребления электрической энергии. Это приводит к увеличению нагрузок на существующие электросети, а их эксплуатация на пределе мощности влечет за собой ряд последствий, ухудшающих качество электрической энергии и надежность энергоснабжения.