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Posted 10 декабря, 06:03

Published 10 декабря, 06:03

Modified 10 декабря, 06:05

Updated 10 декабря, 06:05

Новогодний фейерверк

Салюты вне закона: введут ли запрет на пиротехнику в Новосибирске на Новый год

10 декабря 2024, 06:03
Фото: 1MI. Новогодний фейерверк

Стало известно, запретят ли в Новосибирске запускать фейерверки в Новый год

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Новый год в Новосибирске 2025
В некоторых регионах России начали действовать жесткие запреты на использование пиротехники. Причиной ограничений называют возможные угрозы национальной безопасности. На этом фоне особое внимание привлекло заявление губернатора Калужской области о возможном ввозе взрывчатки под видом фейерверков.

В ряде регионов России уже введены строгие меры на использование пиротехники. Так, например, в Пермском крае и Калужской области действует запрет на продажу пиротехники на ярмарках и в нестационарных торговых объектах. Причем в Калужской области эти меры будут действовать до 15 января 2025 года.

«Спецслужбы располагают информацией, что в новогодние праздники под видом пиротехнических изделий будут попытки завоза в Россию взрывчатых устройств, в том числе с поражающими элементами», — высказался губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем telegram-канале. Позже этот фрагмент был удален, однако его успели процитировать калужские издания.

Ряд других областей, включая Курскую, Брянскую и Саратовскую, официально отказались от проведения мероприятий с фейерверками, акцентируя внимание на неуместности масштабных праздников в условиях текущей военно-политической обстановки.

На сегодняшний день официального запрета на использование пиротехники в Новосибирске не вводилось, сообщили Atas.Info в мэрии Новосибирска.

«Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска информирует, что в департамент информация о запрете на использование пиротехники на территории города Новосибирска не поступала», — рассказали в горадминистрации.

При этом проведение массового фейерверка в новогоднюю ночь не запланировано. Это объясняют необходимостью соблюдения «общественного порядка и безопасности граждан в местах массового скопления людей». Отметим, что праздничный салют не запускают в городе уже пять лет.

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