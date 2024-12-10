Салюты вне закона: введут ли запрет на пиротехнику в Новосибирске на Новый год

Posted 10 декабря, 06:03
Published 10 декабря, 06:03
Modified 10 декабря, 06:05
Updated 10 декабря, 06:05
В ряде регионов России уже введены строгие меры на использование пиротехники. Так, например, в Пермском крае и Калужской области действует запрет на продажу пиротехники на ярмарках и в нестационарных торговых объектах. Причем в Калужской области эти меры будут действовать до 15 января 2025 года.
«Спецслужбы располагают информацией, что в новогодние праздники под видом пиротехнических изделий будут попытки завоза в Россию взрывчатых устройств, в том числе с поражающими элементами», — высказался губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем telegram-канале. Позже этот фрагмент был удален, однако его успели процитировать калужские издания.
Ряд других областей, включая Курскую, Брянскую и Саратовскую, официально отказались от проведения мероприятий с фейерверками, акцентируя внимание на неуместности масштабных праздников в условиях текущей военно-политической обстановки.
На сегодняшний день официального запрета на использование пиротехники в Новосибирске не вводилось, сообщили Atas.Info в мэрии Новосибирска.
«Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска информирует, что в департамент информация о запрете на использование пиротехники на территории города Новосибирска не поступала», — рассказали в горадминистрации.
При этом проведение массового фейерверка в новогоднюю ночь не запланировано. Это объясняют необходимостью соблюдения «общественного порядка и безопасности граждан в местах массового скопления людей». Отметим, что праздничный салют не запускают в городе уже пять лет.