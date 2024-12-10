Салюты вне закона: введут ли запрет на пиротехнику в Новосибирске на Новый год

В ряде регионов России уже введены строгие меры на использование пиротехники. Так, например, в Пермском крае и Калужской области действует запрет на продажу пиротехники на ярмарках и в нестационарных торговых объектах. Причем в Калужской области эти меры будут действовать до 15 января 2025 года.