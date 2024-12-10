Составлен топ главных трендов в одежде у жителей Новосибирска

Posted 10 декабря, 06:00
Published 10 декабря, 06:00
Modified 10 декабря, 06:02
Updated 10 декабря, 06:02
В крупных городах у местных жителей свой определенный стиль. Если в Москве девушки одеваются в джинсы и юбку одновременно, то в Новосибирске предпочитают более уютную одежду.
Как выяснили специалисты AliExpress, сибирячки любят сочетать роскошь и комфорт. Женщины осенью носили пушистые шубы из искусственного меха, вместе с трикотажным платьем. Предпочтения отдавались пуловерам и брюкам с высокой посадкой. Дополняли образ однотонные футболки и кепки.
Также горожане носят флисовые куртки, брюки-джоггеры. А вот мужчины дополняют образ бомберами, вискозными брюками и ветровками в стиле милитари. Для любителей уличной моды идеально подходили брюки-карго и бейсболки. Ранее мы рассказали о модных аксессуарах.