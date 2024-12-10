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Posted 10 декабря, 06:00

Published 10 декабря, 06:00

Modified 10 декабря, 06:02

Updated 10 декабря, 06:02

Девушки одевались красиво

Составлен топ главных трендов в одежде у жителей Новосибирска

10 декабря 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney. Девушки одевались красиво
Что носили жители Новосибирска осенью, рассказали представители популярного онлайн-магазина.

В крупных городах у местных жителей свой определенный стиль. Если в Москве девушки одеваются в джинсы и юбку одновременно, то в Новосибирске предпочитают более уютную одежду.

Как выяснили специалисты AliExpress, сибирячки любят сочетать роскошь и комфорт. Женщины осенью носили пушистые шубы из искусственного меха, вместе с трикотажным платьем. Предпочтения отдавались пуловерам и брюкам с высокой посадкой. Дополняли образ однотонные футболки и кепки.

Также горожане носят флисовые куртки, брюки-джоггеры. А вот мужчины дополняют образ бомберами, вискозными брюками и ветровками в стиле милитари. Для любителей уличной моды идеально подходили брюки-карго и бейсболки. Ранее мы рассказали о модных аксессуарах.

Фото: пресс-служба AliExpress СНГ
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мода#Одежда#Стиль
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