Стало известно, где в Новосибирской области ввели туристический налог

Posted 10 декабря, 02:36
Published 10 декабря, 02:36
Modified 10 декабря, 02:41
Updated 10 декабря, 02:41
Туристический налог действует на территории Новосибирской области в шести населенных пунктах. В это число входят Новосибирск, Обь, Бердск, и три села в разных районах.
Платить его будут бизнесмены: туристы заплатят деньги при заселении в гостинице, а предприниматели передадут их в казну.
Платежи за налог помогут собрать региону 200 млн рублей. Сейчас он составляет 100 рублей. Ранее мы назвали самые неприглядные для туристов места Левобережья и Правобережья. Также был составлен антирейтинг баз отдыха в Новосибирской области.