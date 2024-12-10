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Posted 10 декабря, 02:36

Published 10 декабря, 02:36

Modified 10 декабря, 02:41

Updated 10 декабря, 02:41

Туристы будут платить налог

Стало известно, где в Новосибирской области ввели туристический налог

10 декабря 2024, 02:36
Фото: atas.info. Туристы будут платить налог
В Новосибирской области ввели туристический налог: где именно, рассказали в Новосибирском предпринимательском форуме.

Туристический налог действует на территории Новосибирской области в шести населенных пунктах. В это число входят Новосибирск, Обь, Бердск, и три села в разных районах.

Платить его будут бизнесмены: туристы заплатят деньги при заселении в гостинице, а предприниматели передадут их в казну.

Платежи за налог помогут собрать региону 200 млн рублей. Сейчас он составляет 100 рублей. Ранее мы назвали самые неприглядные для туристов места Левобережья и Правобережья. Также был составлен антирейтинг баз отдыха в Новосибирской области.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Туризм#Бердск#Туристы#Налог
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