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Posted 10 декабря, 08:10

Published 10 декабря, 08:10

Modified 10 декабря, 08:58

Updated 10 декабря, 08:58

Станцию должны были сдать в 2022 году

В мэрии Новосибирска не подтвердили новую дату сдачи станции метро «Спортивная»

10 декабря 2024, 08:10
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Станцию должны были сдать в 2022 году
Ответственность за завершение работ возложили на организацию, созданную 4 месяца назад, сообщили в профильном департаменте городской администрации.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции Atas.Info сообщил, что конкретная дата сдачи строящейся станции метрополитена «Спортивная» не определена. Речь идет о том, чтобы завершить все работы до конца 2025 года. Выбор подрядной организации, которая будет заканчивать стройку, так же не завершен.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что работы по сооружению станции должны быть окончены до 30 марта следующего года, чтобы была возможность открыть «Спортивную» для пассажиров ко Дню города летом 2025 года.

В департаменте подчеркнули, что закончен выбор нового застройщика. Им вместо муниципального предприятия «Метро МиР» станет МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» (УЗТИИС)

Согласно данным системы СПАРК, компания зарегистрирована 12 августа 2024 года, в качестве основного рода деятельности указана деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Руководит организацией Андрей Кебак, в прошлом совладелец ТСЖ «Защитник 1».

УЗТИИС было привлечено в качестве третьего лица к процессу в 7-м арбитражном апелляционном суде, в ходе которого ООО «СпецТрансСтрой» пыталось оспорить решение первой инстанции, которая отказала в иске о взыскании с мэрии 861,7 млн рублей за выполненные работы по строительству «Спортивной».

Апелляционная инстанция оставила решение первой инстанции без изменения.

Мэрия расторгла в одностороннем порядке контракт на строительство «Спортивной» с «СпецТрансСтроем» в августе 2024 года, в качестве причины назвали систематическое нарушение сроков выполнения работ.

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