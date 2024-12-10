В мэрии Новосибирска не подтвердили новую дату сдачи станции метро «Спортивная»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции Atas.Info сообщил, что конкретная дата сдачи строящейся станции метрополитена «Спортивная» не определена. Речь идет о том, чтобы завершить все работы до конца 2025 года. Выбор подрядной организации, которая будет заканчивать стройку, так же не завершен.