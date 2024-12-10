В мэрии Новосибирска не подтвердили новую дату сдачи станции метро «Спортивная»

Posted 10 декабря, 08:10
Published 10 декабря, 08:10
Modified 10 декабря, 08:58
Updated 10 декабря, 08:58
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции Atas.Info сообщил, что конкретная дата сдачи строящейся станции метрополитена «Спортивная» не определена. Речь идет о том, чтобы завершить все работы до конца 2025 года. Выбор подрядной организации, которая будет заканчивать стройку, так же не завершен.
Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что работы по сооружению станции должны быть окончены до 30 марта следующего года, чтобы была возможность открыть «Спортивную» для пассажиров ко Дню города летом 2025 года.
В департаменте подчеркнули, что закончен выбор нового застройщика. Им вместо муниципального предприятия «Метро МиР» станет МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» (УЗТИИС)
Согласно данным системы СПАРК, компания зарегистрирована 12 августа 2024 года, в качестве основного рода деятельности указана деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Руководит организацией Андрей Кебак, в прошлом совладелец ТСЖ «Защитник 1».
УЗТИИС было привлечено в качестве третьего лица к процессу в 7-м арбитражном апелляционном суде, в ходе которого ООО «СпецТрансСтрой» пыталось оспорить решение первой инстанции, которая отказала в иске о взыскании с мэрии 861,7 млн рублей за выполненные работы по строительству «Спортивной».
Апелляционная инстанция оставила решение первой инстанции без изменения.
Мэрия расторгла в одностороннем порядке контракт на строительство «Спортивной» с «СпецТрансСтроем» в августе 2024 года, в качестве причины назвали систематическое нарушение сроков выполнения работ.