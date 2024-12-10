atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 07:28

Published 10 декабря, 07:28

Modified 10 декабря, 07:30

Updated 10 декабря, 07:30

Контору прикрыли

В Новосибирске прикрыли коллекторское агентство за постоянные нарушения

10 декабря 2024, 07:28
Фото: 1MI. Контору прикрыли
В Новосибирске приостановили деятельность работы кафе из-за всяческих нарушений, о чем сообщили судебные приставы.

Сотрудник коллекторского агентства нарушал закон и недобросовестно требовал деньги от должника. Он психологически давил на человека, а также грозился судом, если тот не вернет деньги.

Переписка осуществлялась через мессенджеры и голосовые сообщения, лимит которых был превышен. При этом агентство уже попадалось на нарушении закона.

Приставы решили пойти на крайние меры и не штрафовать организацию, а временно приостановить ее деятельность. Если нарушения будут устранены, то возобновит работу компания через 10 суток. Сотрудников во время опечатывания двери распустили.

Поджог в отделении судебных приставов в Новосибирске — что известно
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Новосибирской области пришел с ножом в суд — для чего он вооружилсяВ Новсибирске судебные приставы отдали ребенка «невесте террориста»Браконьер выплатил полмиллиона рублей за гибель косули в Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Приставы#Деньги#Закон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика