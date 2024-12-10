В Новосибирске прикрыли коллекторское агентство за постоянные нарушения

Posted 10 декабря, 07:28
Published 10 декабря, 07:28
Modified 10 декабря, 07:30
Updated 10 декабря, 07:30
Сотрудник коллекторского агентства нарушал закон и недобросовестно требовал деньги от должника. Он психологически давил на человека, а также грозился судом, если тот не вернет деньги.
Переписка осуществлялась через мессенджеры и голосовые сообщения, лимит которых был превышен. При этом агентство уже попадалось на нарушении закона.
Приставы решили пойти на крайние меры и не штрафовать организацию, а временно приостановить ее деятельность. Если нарушения будут устранены, то возобновит работу компания через 10 суток. Сотрудников во время опечатывания двери распустили.