В Новосибирске сделку с заводом «Тяжстанкогидропресс» признали незаконной

Важно отметить, что договор о передаче имущества завода был заключен заранее, при продаже акций. Однако в 2022 году тогда еще новый руководитель завода обратился в полицию с обвинениями Арановского в том, что тот якобы похитил имущество, несмотря на согласие на предыдущие сделки.