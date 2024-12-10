atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 09:46

Published 10 декабря, 09:46

Modified 10 декабря, 09:48

Updated 10 декабря, 09:48

Суд отменил решения

В Новосибирске сделку с заводом «Тяжстанкогидропресс» признали незаконной

10 декабря 2024, 09:46
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Суд отменил решения
Решение по делу о продаже профилактория было аннулировано Арбитражным судом Западно-Сибирского региона.

Речь идет о сделке с заводом «Тяжстанкогидропресс», которую официально признали незаконной. Это решение отменило предыдущие постановления судов.

Бывшего директора завода Виктора Арановского обвинили в мошенничестве два года назад, связанном с продажей акций предприятия. Однако он отрицает причастность к нарушениям. В настоящий момент продолжаются процессы по подсобному хозяйству завода, переименованному в «Боровлянское», и по принадлежащему ему же профилакторию.

Губернатор Травников высказался о решении мэрии Новосибирска судиться с СГК
Узнать подробнее

Арбитражный суд первой инстанции признал договор купли-продажи «Боровлянское» недействительным и вынес решение о взыскании с Арановского суммы в 45,07 млн рублей. Другое дело, связанное с профилакторием, вернули на повторное рассмотрение после прохождения третьей инстанции. Есть шанс на пересмотр и этого решения.

Генеральный директор Сибирской юридической компании Сергей Карпекин сообщил ЧС-ИНФО, что кассационный суд в Тюмени действительно отменил все прошлые решения по делу о профилактории. Это позволяет сохранить имущество под арестом, несмотря на попытки его изъятия.

Важно отметить, что договор о передаче имущества завода был заключен заранее, при продаже акций. Однако в 2022 году тогда еще новый руководитель завода обратился в полицию с обвинениями Арановского в том, что тот якобы похитил имущество, несмотря на согласие на предыдущие сделки.

Экс-гендиректора «Тяжстанкогидропресса» Арановского требуют признать банкротом
Узнать подробнее
Читайте также:
Бывшему директору «Тяжстанкогидропресса» не удалось взыскать с завода 90 млн рублейДело«Тяжстанкгидропресс»: потерпевшая сторона заявила, что не помнит всей сути«Обиды нет»: гендиректор «Тяжстанкгидропресс» в Новосибирске поддержал Арановского
#Эмилия Губарева#Бизнес#Новосибирск#Завод#Мошенничество#Уголовное дело#Предприниматели#Обвинения#Судебный процесс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика