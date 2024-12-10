В Новосибирске сделку с заводом «Тяжстанкогидропресс» признали незаконной

Posted 10 декабря, 09:46
Published 10 декабря, 09:46
Modified 10 декабря, 09:48
Updated 10 декабря, 09:48
Речь идет о сделке с заводом «Тяжстанкогидропресс», которую официально признали незаконной. Это решение отменило предыдущие постановления судов.
Бывшего директора завода Виктора Арановского обвинили в мошенничестве два года назад, связанном с продажей акций предприятия. Однако он отрицает причастность к нарушениям. В настоящий момент продолжаются процессы по подсобному хозяйству завода, переименованному в «Боровлянское», и по принадлежащему ему же профилакторию.
Арбитражный суд первой инстанции признал договор купли-продажи «Боровлянское» недействительным и вынес решение о взыскании с Арановского суммы в 45,07 млн рублей. Другое дело, связанное с профилакторием, вернули на повторное рассмотрение после прохождения третьей инстанции. Есть шанс на пересмотр и этого решения.
Генеральный директор Сибирской юридической компании Сергей Карпекин сообщил ЧС-ИНФО, что кассационный суд в Тюмени действительно отменил все прошлые решения по делу о профилактории. Это позволяет сохранить имущество под арестом, несмотря на попытки его изъятия.
Важно отметить, что договор о передаче имущества завода был заключен заранее, при продаже акций. Однако в 2022 году тогда еще новый руководитель завода обратился в полицию с обвинениями Арановского в том, что тот якобы похитил имущество, несмотря на согласие на предыдущие сделки.