В РЭО определили лучшие регионы в сфере обращения с отходами в 2024 году

По его словам, значительный скачок совершила Республика Дагестан, поднявшись на 29 позиций за год. В данном регионе активно возводятся новые объекты для обращения с ТКО. Архангельская область улучшила свои позиции на 20 строчек благодаря планам по строительству трех объектов, суммарная мощность которых составит около 400 тысяч тонн обработки в год. Липецкая и Ленинградская области также отметились ростом на 13 и 12 пунктов соответственно: в Ленинградской области открыли КПО «Кингисепп», а в Липецкой области идет строительство завода по переработке твердых коммунальных отходов.