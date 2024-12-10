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Posted 10 декабря, 16:05

Published 10 декабря, 16:05

Modified 10 декабря, 16:07

Updated 10 декабря, 16:07

В РЭО определили лучшие регионы в сфере обращения с отходами в 2024 году

В РЭО определили лучшие регионы в сфере обращения с отходами в 2024 году

10 декабря 2024, 16:05
Фото: 1MI.
Москва, Московская, Нижегородская и Тульская области вновь заняли ведущие позиции в топ-20 субъектов Российской Федерации по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Рейтинг был составлен Российским экологическим оператором (РЭО) в рамках конкурса «Зеленая премия — 2024» в номинации «Регионы России», пишет karelinform.ru.

«Первые места заняли прошлогодние лидеры», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, значительный скачок совершила Республика Дагестан, поднявшись на 29 позиций за год. В данном регионе активно возводятся новые объекты для обращения с ТКО. Архангельская область улучшила свои позиции на 20 строчек благодаря планам по строительству трех объектов, суммарная мощность которых составит около 400 тысяч тонн обработки в год. Липецкая и Ленинградская области также отметились ростом на 13 и 12 пунктов соответственно: в Ленинградской области открыли КПО «Кингисепп», а в Липецкой области идет строительство завода по переработке твердых коммунальных отходов.

Как отметил глава РЭО, все регионы из списка топ-20 активно трудились над созданием условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО в стране.

Рейтинг включает как статистические показатели, так и результаты опросов среди населения. Такой метод позволяет проводить анализ цифровых данных и оценивать уровень социального настроения, а также восприятия изменений в области обращения с ТКО.

Для статистических расчетов РЭО применяет собственные данные, электронную модель федеральной схемы управления ТКО, территориальные схемы, информацию от федеральных и местных властей, а также данные цифровой системы «РЭО Радар» и анкеты участников «Зеленого рейтинга» (с подтверждением данных).

В 2024 году регионы оценивались по ряду критериев, включая своевременность сроков строительства и наличие необходимой инфраструктуры для обращения с ТКО; степень охвата населения раздельным сбором отходов; изменения в показателях обработки и утилизации ТКО; нехватку мощностей для размещения отходов; соответствие территориальной схемы региона требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130; обеспечение стабильности в предоставлении услуг по обращению с ТКО; проведение образовательных и просветительских мероприятий с населением, включая экологические акции и региональные мероприятия, а также сотрудничество с волонтерами; уровень социальной удовлетворенности по вопросам обращения с ТКО в данном регионе.

Итоги рейтинга опубликованы по результатам 11 месяцев 2024 года. Победители получат «Зеленую премию».

#Общество
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