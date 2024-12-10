Заммэра Ефимов: Москва опубликовала шесть проектов о КРТ в ноябре

По словам Владимира Ефимова, в Москве запланировано строительство свыше 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости по шести опубликованным в ноябре проектам комплексного развития территорий. Город ведет детальную проработку этих проектов с учетом создания жилых сбалансированных кварталов с необходимой жителям инфраструктурой, а также современных бизнес-центров с рабочими местами. Проекты требуют инвестиций в 273 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации оценивается в 4,2 миллиарда рублей. «В результате будет создано около 8,4 тысячи рабочих мест», — резюмировал заммэра столицы.