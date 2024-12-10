Заммэра Ефимов: Москва опубликовала шесть проектов о КРТ в ноябре

Posted 10 декабря, 17:42
Published 10 декабря, 17:42
Modified 10 декабря, 17:45
Updated 10 декабря, 17:45
По словам Владимира Ефимова, в Москве запланировано строительство свыше 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости по шести опубликованным в ноябре проектам комплексного развития территорий. Город ведет детальную проработку этих проектов с учетом создания жилых сбалансированных кварталов с необходимой жителям инфраструктурой, а также современных бизнес-центров с рабочими местами. Проекты требуют инвестиций в 273 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации оценивается в 4,2 миллиарда рублей. «В результате будет создано около 8,4 тысячи рабочих мест», — резюмировал заммэра столицы.
Участки находятся в шести столичных районах вблизи станций метро, МЦК, МЦД или крупных магистралей. Все правообладатели площадок и объектов недвижимости в их границах получили письма с предложением об оформлении договоров о комплексном развитии территорий. Об этом сообщает stroi.mos.ru.
Согласно заявлению министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, проекты решений на шести площадках предусматривают строительство 503,5 тысячи квадратных метров жилья. Там же будет построено 424,9 тысячи квадратных метров общественно-деловых и промышленных объектов, среди которых — научно-производственный кластер в Зеленограде. «Новые микрорайоны ждет благоустройство и озеленение, а также строительство новой улично-дорожной сети», — заключил министр.
В рамках программы КРТ в Москве на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводятся многофункциональные городские кварталы — проектируются дороги, строится комфортное жилье, а также возводятся общественно-деловые и спортивные объекты и другая необходимая инфраструктура. В настоящее время в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ. Их общая площадь превышает 3,1 тысячи гектаров. Работы осуществляются по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.