Женщина насмерть замерзла на даче в Новосибирской области

Posted 10 декабря, 04:54
Published 10 декабря, 04:54
Modified 10 декабря, 04:56
Updated 10 декабря, 04:56
Все произошло в СНТ «Дубрава», что в Новосибирском районе. На дачу 8 декабря вызвали спасателей. Полицейские просили помощь в транспортировке тела человека. Им пришлось откапывать дорогу, чтобы дойти до женщины, так как за последние дни выпало много снега.
Как оказалось, скончалась 46-летняя сибирячка прямо на собственной даче. Что с ней конкретно произошло, неизвестно: это выяснят эксперты. Тело умершей погрузили на санки.
Также мы рассказали, как под Новосибирском родственники убитых бойцом ММА делят наследственную квартиру. Предполагается, что он мог убить женщину с ребенком из-за денег. Теперь же их семье придется не только делить недвижимость, но и ее кредиты.