atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 04:54

Published 10 декабря, 04:54

Modified 10 декабря, 04:56

Updated 10 декабря, 04:56

Спасателей вызвала полиция

Женщина насмерть замерзла на даче в Новосибирской области

10 декабря 2024, 04:54
Фото: 1MI. Спасателей вызвала полиция
В Новосибирской области женщина замерзла и погибла, о чем информировали в центре ГО и ЧС.

Все произошло в СНТ «Дубрава», что в Новосибирском районе. На дачу 8 декабря вызвали спасателей. Полицейские просили помощь в транспортировке тела человека. Им пришлось откапывать дорогу, чтобы дойти до женщины, так как за последние дни выпало много снега.

Как оказалось, скончалась 46-летняя сибирячка прямо на собственной даче. Что с ней конкретно произошло, неизвестно: это выяснят эксперты. Тело умершей погрузили на санки.

Также мы рассказали, как под Новосибирском родственники убитых бойцом ММА делят наследственную квартиру. Предполагается, что он мог убить женщину с ребенком из-за денег. Теперь же их семье придется не только делить недвижимость, но и ее кредиты.

Телятник сгорел в Новосибирской области — погибло 27 телят
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске нашли тело мужчины под окнами многоэтажкиТело мужчины нашли на улице в НовосибирскеТело рыбака искали семь часов в Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Смерть#Спасатели#Дача#Тело#18+
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика