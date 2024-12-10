atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 04:00

Published 10 декабря, 04:00

Modified 10 декабря, 04:02

Updated 10 декабря, 04:02

Денег нет

Жители Новосибирска требуют у автосалона вернуть деньги за проданные машины

10 декабря 2024, 04:00
Фото: 1MI. Денег нет
Жители Новосибирска намерены судиться с автосалоном за удержание денег, о чем рассказали сами клиенты.

Жители Новосибирска решили продать свой автомобиль, попросив помощи у автосалона. Это весьма популярная услуга. Ей пользуется те, кто не желает заниматься продажей самостоятельно.

Владельцы обратились в автосалон «Автосити» на Большевистской улице. Машину продали за два месяца, а деньги по договору должны были прийти до 20 дней после совершенной сделки. Однако их новосибирцы до сих пор не получили.

В автосалоне сослались на экономическую ситуацию, из-за которой происходят задержки выплат. Он попросил у своих клиентов отсрочку, но те не согласились, пишет «Прецедент». Горожане намерены обратиться в суд. И это не единственные потерпевшие в аналогичной ситуации. Этот салон имеет много негативных отзывов, в том числе и про задержку денег. Автосалон продал за два млн ржавое «ведро на колесах» жительнице Новосибирска.

Автомобиль без водителя задавил пенсионерку в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин заинтересовался перестрелкой в новосибирском автосалонеНазваны вакансии с зарплатой свыше 100 тысяч — куда бежатьПрофессионального статуса лишили нотариуса из Новосибирска — что она сделала
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Суд#Продажа#Деньги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика