Жители Новосибирска требуют у автосалона вернуть деньги за проданные машины

В автосалоне сослались на экономическую ситуацию, из-за которой происходят задержки выплат. Он попросил у своих клиентов отсрочку, но те не согласились, пишет «Прецедент». Горожане намерены обратиться в суд. И это не единственные потерпевшие в аналогичной ситуации. Этот салон имеет много негативных отзывов, в том числе и про задержку денег. Автосалон продал за два млн ржавое «ведро на колесах» жительнице Новосибирска.