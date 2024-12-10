Жители Новосибирска требуют у автосалона вернуть деньги за проданные машины

Posted 10 декабря, 04:00
Published 10 декабря, 04:00
Modified 10 декабря, 04:02
Updated 10 декабря, 04:02
Жители Новосибирска решили продать свой автомобиль, попросив помощи у автосалона. Это весьма популярная услуга. Ей пользуется те, кто не желает заниматься продажей самостоятельно.
Владельцы обратились в автосалон «Автосити» на Большевистской улице. Машину продали за два месяца, а деньги по договору должны были прийти до 20 дней после совершенной сделки. Однако их новосибирцы до сих пор не получили.
В автосалоне сослались на экономическую ситуацию, из-за которой происходят задержки выплат. Он попросил у своих клиентов отсрочку, но те не согласились, пишет «Прецедент». Горожане намерены обратиться в суд. И это не единственные потерпевшие в аналогичной ситуации. Этот салон имеет много негативных отзывов, в том числе и про задержку денег. Автосалон продал за два млн ржавое «ведро на колесах» жительнице Новосибирска.