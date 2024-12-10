Жителя Новосибирска похитили черные риелторы и держали его в ребцентре

Posted 10 декабря, 09:02
Published 10 декабря, 09:02
Modified 10 декабря, 09:04
Updated 10 декабря, 09:04
Все случилось зимой в начале 2024 года. Мужчину похитили в Октябрьском районе: его затолкали машину и увезли в реабилитационный центр в Искитимском районе. Там он находился три месяца.
Затем его перевезли на съемную квартиру и не выпускали оттуда. Летом злоумышленники решили обмануть сибиряка, продав его дом за копейки и похитив его имущество и денежные средства.
Преступную схему раскрыли. Ее участника арестовали и обвинили в похищении, незаконном лишении свободы и мошенничестве. Другие участники преступления будут установлены в рамках расследования. Тем временем пять вымогателей пойдут под суд за похищение людей в Новосибирске