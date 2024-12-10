Жителя Новосибирска похитили черные риелторы и держали его в ребцентре

Преступную схему раскрыли. Ее участника арестовали и обвинили в похищении, незаконном лишении свободы и мошенничестве. Другие участники преступления будут установлены в рамках расследования. Тем временем пять вымогателей пойдут под суд за похищение людей в Новосибирске