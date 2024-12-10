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Posted 10 декабря, 09:02

Published 10 декабря, 09:02

Modified 10 декабря, 09:04

Updated 10 декабря, 09:04

Человека похитили

Жителя Новосибирска похитили черные риелторы и держали его в ребцентре

10 декабря 2024, 09:02
Фото: 1MI. Человека похитили
В Новосибирске похитили мужчину несколько месяцев держал в ребцентре, чтобы забрать у него квартиру, подробности дали в СКР и прокуратуре.

Все случилось зимой в начале 2024 года. Мужчину похитили в Октябрьском районе: его затолкали машину и увезли в реабилитационный центр в Искитимском районе. Там он находился три месяца.

Затем его перевезли на съемную квартиру и не выпускали оттуда. Летом злоумышленники решили обмануть сибиряка, продав его дом за копейки и похитив его имущество и денежные средства.

Преступную схему раскрыли. Ее участника арестовали и обвинили в похищении, незаконном лишении свободы и мошенничестве. Другие участники преступления будут установлены в рамках расследования. Тем временем пять вымогателей пойдут под суд за похищение людей в Новосибирске

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Мошенничество#Арест#Похищение#Искитимский район
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