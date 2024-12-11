9-балльные пробки сковали Новосибирск вечером 11 декабря

Posted 11 декабря, 11:08
Published 11 декабря, 11:08
Modified 11 декабря, 11:10
Updated 11 декабря, 11:10
Вечером в среду, 11 декабря, интенсивность автомобильных заторов, по данным сервиса 2GIS, достигла 9 баллов по 10-балльной шкале. Большие пробки собрались на левобережной эстакаде Димитровского моста в сторону проезда Энергетиков, наглухо стоит улица Станционная, проблемы в движением на улице Немировича-Данченко.
Сильный затор наблюдается на площади Будагова, где недавно ввели в строй развязку, сооруженную в рамках строительства 4 моста через Обь. Ожидаемо стоят в пробках автомобилисты на Большевистской, Красном проспекте и улице Владимировской.
Автомобилисты традиционно ругают погоду, поскольку метель сокращает видимость, и других участников дорожного движения, которые в такую погоду проявляют осторжность. Вот некоторые комментарии, которые оставляют на геолокационном сервисе водители, застрявшие в пробках.
«Обезьяны, права сдайте!!! Они вам не нужны!»
«Кто ботов снова на дорогу выпустил??? Еле плетутся!!!»
«Снег выпал, и все ездить разучились»
Впрочем, на фоне этой агрессии встречаются и философски-миролюбивые комментарии, как, например, вот этот:
— Давайте выберем быть счастливыми. Оставим все, как есть, и пойдём пешком.
По данным синоптиков, завтра, 12 декабря, в Новосибирске ожидаются местами умеренный снег, гололедица, метели, днем порывы ветра до 22 метров в секунду.