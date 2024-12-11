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Posted 11 декабря, 12:47

Published 11 декабря, 12:47

Modified 11 декабря, 13:01

Updated 11 декабря, 13:01

Очевидцы говорят о возможных пострадавших

Автобус с пассажирами перевернулся под Новосибирском

11 декабря 2024, 12:47
Фото: АСТ-54. Очевидцы говорят о возможных пострадавших
Авария произошла в районе станции Мочище

Автобус, выполнявший рей по маршруту 289 перевернулся с людьми на трассе Р-254, неподалёку от станции Мочище вечером в среду, 11 декабря. Об сообщают в социальных сетях очевидцы. По словам наблюдателей, бригады скорой помощи эвакуировали с места ДТП нескольких пострадавших.

Как сообщают местные жители со ссылкой на знакомых, ехавших в автобусе, он вылетел с дороги после удара следовавшей сзади фуры-длинномера.

На момент публикации официальных комментариев от регионального управления ГАИ не поступало.

За последние несколько дней это уже третья авария с пассажирским автобусом в Новосибирской области. 7 декабря с дороги в кювет в районе Верх-Тулы вылетела машина, перевозившая 26 пассажиров. 9 декабря в районе села Ярково с трассы слетел рейсовый автобус, в салоне которого было 43 пассажира.

Пострадавшие пассажиры автобуса в ДТП под Новосибирском могут получить выплаты
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Автобус
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