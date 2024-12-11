Автобус с пассажирами перевернулся под Новосибирском

За последние несколько дней это уже третья авария с пассажирским автобусом в Новосибирской области. 7 декабря с дороги в кювет в районе Верх-Тулы вылетела машина, перевозившая 26 пассажиров. 9 декабря в районе села Ярково с трассы слетел рейсовый автобус, в салоне которого было 43 пассажира.