Автобус с пассажирами перевернулся под Новосибирском

Posted 11 декабря, 12:47
Published 11 декабря, 12:47
Modified 11 декабря, 13:01
Updated 11 декабря, 13:01
Автобус, выполнявший рей по маршруту 289 перевернулся с людьми на трассе Р-254, неподалёку от станции Мочище вечером в среду, 11 декабря. Об сообщают в социальных сетях очевидцы. По словам наблюдателей, бригады скорой помощи эвакуировали с места ДТП нескольких пострадавших.
Как сообщают местные жители со ссылкой на знакомых, ехавших в автобусе, он вылетел с дороги после удара следовавшей сзади фуры-длинномера.
На момент публикации официальных комментариев от регионального управления ГАИ не поступало.
За последние несколько дней это уже третья авария с пассажирским автобусом в Новосибирской области. 7 декабря с дороги в кювет в районе Верх-Тулы вылетела машина, перевозившая 26 пассажиров. 9 декабря в районе села Ярково с трассы слетел рейсовый автобус, в салоне которого было 43 пассажира.