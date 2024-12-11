Более 1 млрд рублей требует прокуратура за срыв «школьной концессии» в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области подала в региональный арбитражный суд два иска, связанных со скандальным концессионным соглашением о строительстве шести школ в Новосибирске. В качестве ответчиков указаны ООО «Школа в Кировском районе», сумма исковых требований составляет 562 млн рублей и ООО «Школа в Ленинском районе», размер претензий к этой организации составляет 487 млн рублей. В документах в качестве соответчика указано Министерство образования Новосибирской области. К производству иски пока не приняты, их суть в судебных материалах не раскрыта.



Однако, вероятно, что эти требования идентичны принятым ранее для судебного производства искам в отношении ООО «Школа на Николая Сотникова» и ООО «Школа на Спортивной». В них прокуратура требует расторжения концессионного соглашения и выплаты компенсации за неисполненные обязательства.



Конечным бенефициаром компаний, созданных для строительства школ в Новосибирске, выступает бизнесмен Отто Сопроненко. Он находится под арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.



Соглашение о строительстве в рамках государственно-частного партнерства шести школ в Новосибирске между региональным Минобром и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение, которым владеет Отто Сопроненко, было подписано в 2019 году.

Образовательные учреждения должны были быть построены до конца 2022 года.

На текущий момент их строительная готовность не превышает 20%. Бюджет Новосибирской области вложил в строительство 3 млрд рублей.