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Posted 11 декабря, 13:46

Published 11 декабря, 13:46

Modified 11 декабря, 13:48

Updated 11 декабря, 13:48

Школы должны были быть построены еще три года назад

Более 1 млрд рублей требует прокуратура за срыв «школьной концессии» в Новосибирске

11 декабря 2024, 13:46
Фото: 1MI. Школы должны были быть построены еще три года назад
Надзорное ведомство подало еще два иска в региональный арбитражный суд, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Прокуратура Новосибирской области подала в региональный арбитражный суд два иска, связанных со скандальным концессионным соглашением о строительстве шести школ в Новосибирске. В качестве ответчиков указаны ООО «Школа в Кировском районе», сумма исковых требований составляет 562 млн рублей и ООО «Школа в Ленинском районе», размер претензий к этой организации составляет 487 млн рублей. В документах в качестве соответчика указано Министерство образования Новосибирской области. К производству иски пока не приняты, их суть в судебных материалах не раскрыта.

Однако, вероятно, что эти требования идентичны принятым ранее для судебного производства искам в отношении ООО «Школа на Николая Сотникова» и ООО «Школа на Спортивной». В них прокуратура требует расторжения концессионного соглашения и выплаты компенсации за неисполненные обязательства.

Конечным бенефициаром компаний, созданных для строительства школ в Новосибирске, выступает бизнесмен Отто Сопроненко. Он находится под арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Соглашение о строительстве в рамках государственно-частного партнерства шести школ в Новосибирске между региональным Минобром и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение, которым владеет Отто Сопроненко, было подписано в 2019 году.
Образовательные учреждения должны были быть построены до конца 2022 года.
На текущий момент их строительная готовность не превышает 20%. Бюджет Новосибирской области вложил в строительство 3 млрд рублей.

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