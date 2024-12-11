Буцаев назвал победителей номинации «Экологическая семья» в рамках «Зеленой премии»

По словам генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, в «Зеленую премию» было решено добавить номинацию «Экосемья», поскольку 2024 год был объявлен Годом семьи. Все полученные заявки вдохновляли и восхищали команду жюри. Сделать выбор было непросто, но в итоге победу присудили семье Надежды Квасовой, показавшей своим примером, что забота о природе начинается с каждого из нас. Вклад лауреатов номинации в сохранение здоровья нашей планеты и приверженность экологическим принципам стали примером для всех жителей Рузы, а теперь о них узнает и вся Россия. Об этом пишет 56orb.ru.