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Posted 11 декабря, 07:25

Published 11 декабря, 07:25

Modified 11 декабря, 07:25

Updated 11 декабря, 07:25

Буцаев назвал победителей номинации «Экологическая семья» в рамках «Зеленой премии»

Буцаев назвал победителей номинации «Экологическая семья» в рамках «Зеленой премии»

11 декабря 2024, 07:25
Фото: reo.ru.
В номинации «Зеленой премии» «Экологическая семья» победу одержала Надежда Квасова из города Рузы Московской области вместе с супругом Сергеем и дочерью Варварой.

По словам генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, в «Зеленую премию» было решено добавить номинацию «Экосемья», поскольку 2024 год был объявлен Годом семьи. Все полученные заявки вдохновляли и восхищали команду жюри. Сделать выбор было непросто, но в итоге победу присудили семье Надежды Квасовой, показавшей своим примером, что забота о природе начинается с каждого из нас. Вклад лауреатов номинации в сохранение здоровья нашей планеты и приверженность экологическим принципам стали примером для всех жителей Рузы, а теперь о них узнает и вся Россия. Об этом пишет 56orb.ru.

В 2018 году Надежда и ее муж Сергей создали проект по экологическому просвещению «Школа раздельного сбора отходов». Они бесплатно проводят авторские выездные занятия и мастер-классы по раздельному сбору отходов для любого возраста. Выезды школы со своим оснащением осуществляются по запросам граждан и организаций. Занятия проходят в интерактивном формате и сопровождаются красочной презентацией, раздаточным и наглядным материалом, а также демонстрацией разделения отходов.

Каждый год семья Квасовых организует субботники, акции, уборки, и экоквесты для ребят из лагерей дневного пребывания своего города и занимается благоустройством воинских захоронений в Рузском городском округе Московской области.

Супруги постоянно посещают экологические конкурсы, форумы и открытые диалоговые площадки, в том числе международный форум «Экология», фестиваль Eco Friendly Fest и международную выставку экопродукции «ЭкоГородЭкспо».

«Регулярно пополняем домашнюю коллекцию книг по экологии, раздельному сбору, экологичному образу жизни. Внедрили в жизнь семьи все популярные экопривычки», — рассказала Наталья.

Семья принимает участие во всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел»), а также в акции по поддержке зимующих птиц «Покормите птиц зимой», ежегодной эколого-патриотической акции «Сад памяти» и московских областных эколого-патриотических акциях по посадке леса «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы». Кроме того, Квасовы являются участниками акций по сбору макулатуры «Бум Батл» и «V Единстве Zа Победу».

#Общество
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