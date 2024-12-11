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Posted 11 декабря, 05:11

Published 11 декабря, 05:11

Modified 11 декабря, 05:13

Updated 11 декабря, 05:13

Дети замерзали

Дети едва не замерзли без отопления из-за коммунальной аварии в Новосибирске

11 декабря 2024, 05:11
Фото: Изображение Midjourney. Дети замерзали
В Новосибирске дети страдали из-за отсутствия отопления в Новосибирске.

Произошло все в период с 11 по 22 января 2024 года, когда в городе происходила серия коммунальных аварий в настоящие морозы за -30. В то время температура в квартирах могла опуститься до 10 градусов и люди по-настоящему замерзали в собственном жилье.

В одной из квартир на улице Ватутина жили маленькие дети: 4 года и 4 месяца. Самый младший малыш простудился. Ему нельзя было переохлаждаться. Тогда прокуратура обратилась в суд.

Ведомство запросило моральную компенсацию от тепловой компании в пользу детей. Ответчика обязали выплачивать 80 тысяч рублей на всех детей. В СГК объяснили, почему в домах горожан всегда холодно.

Жителей Новосибирска оставили без отопления в мороз
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