Дети едва не замерзли без отопления из-за коммунальной аварии в Новосибирске

Posted 11 декабря, 05:11
Published 11 декабря, 05:11
Modified 11 декабря, 05:13
Updated 11 декабря, 05:13
Произошло все в период с 11 по 22 января 2024 года, когда в городе происходила серия коммунальных аварий в настоящие морозы за -30. В то время температура в квартирах могла опуститься до 10 градусов и люди по-настоящему замерзали в собственном жилье.
В одной из квартир на улице Ватутина жили маленькие дети: 4 года и 4 месяца. Самый младший малыш простудился. Ему нельзя было переохлаждаться. Тогда прокуратура обратилась в суд.
Ведомство запросило моральную компенсацию от тепловой компании в пользу детей. Ответчика обязали выплачивать 80 тысяч рублей на всех детей. В СГК объяснили, почему в домах горожан всегда холодно.