Дождь в декабре обрушится на Новосибирск — когда ждать потепления

Posted 11 декабря, 10:06
Published 11 декабря, 10:06
Modified 11 декабря, 10:08
Updated 11 декабря, 10:08
Потепление ожидается в Новосибирской области. Неделю в регионе были морозы до -23, а теперь с каждым днем будет теплее и теплее. К выходным столбик термометра и вовсе покажет -1.
Как отметили в гидрометцентре, существенное потепление ожидается к 14 и 15 декабря. К выходным осадков станет больше. Помимо снега, в регионе ожидается и дождь, пишет VN.ru со ссылкой на синоптика Наталью Кичанову.
В МЧС предупредили о непогоде 11 декабря. В области пройдет метель, образуется гололедица и будет бушевать ветер с порывами до 20 метров в секунду. Само несущественное похолодание до -12 вернется уже на следующей неделе.