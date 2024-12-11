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Posted 11 декабря, 10:06

Published 11 декабря, 10:06

Modified 11 декабря, 10:08

Updated 11 декабря, 10:08

Тепло будет в Новосибирске

Дождь в декабре обрушится на Новосибирск — когда ждать потепления

11 декабря 2024, 10:06
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Тепло будет в Новосибирске

Дождь в декабре ждет жителей Новосибирска

Дождь сменит морозы в Новосибирске, сообщили синоптики.

Потепление ожидается в Новосибирской области. Неделю в регионе были морозы до -23, а теперь с каждым днем будет теплее и теплее. К выходным столбик термометра и вовсе покажет -1.

Как отметили в гидрометцентре, существенное потепление ожидается к 14 и 15 декабря. К выходным осадков станет больше. Помимо снега, в регионе ожидается и дождь, пишет VN.ru со ссылкой на синоптика Наталью Кичанову.

В МЧС предупредили о непогоде 11 декабря. В области пройдет метель, образуется гололедица и будет бушевать ветер с порывами до 20 метров в секунду. Само несущественное похолодание до -12 вернется уже на следующей неделе.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Зима#Дождь#Холод
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