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Posted 11 декабря, 01:43

Published 11 декабря, 01:43

Modified 11 декабря, 01:45

Updated 11 декабря, 01:45

Женщины напали на представителей власти

Две пьяные женщины напали на полицейских в новосибирском аэропорту

11 декабря 2024, 01:43
Фото: Изображение Midjourney. Женщины напали на представителей власти
Сибирячки напали на полицейских в аэропорту Новосибирска, сообщает транспортная прокуратура.

Все случилось осенью этого года. Самолет должен был направиться в Санкт-Петербург из Новосибирска. На борт пришли две сибирячки. Женщины вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок. При этом они были выпившие.

Тогда экипаж отказал им в перевозке, что не понравилось пассажиркам. Утихомирить их прибыли полицейские. Женщины напали на представителей закона. За это было возбуждено дело. Материалы уже направлены в суд, который вынесет решение.

Также прокуратура начала проверку после публикации фотографии пилота за просмотром гонок. Снимок распространился в соцсетях и не понравился публике из-за отсутствия безопасности.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Полиция#Прокуратура#Самолет#Нападение#Пьяные
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