Две пьяные женщины напали на полицейских в новосибирском аэропорту

Posted 11 декабря, 01:43
Published 11 декабря, 01:43
Modified 11 декабря, 01:45
Updated 11 декабря, 01:45
Все случилось осенью этого года. Самолет должен был направиться в Санкт-Петербург из Новосибирска. На борт пришли две сибирячки. Женщины вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок. При этом они были выпившие.
Тогда экипаж отказал им в перевозке, что не понравилось пассажиркам. Утихомирить их прибыли полицейские. Женщины напали на представителей закона. За это было возбуждено дело. Материалы уже направлены в суд, который вынесет решение.
Также прокуратура начала проверку после публикации фотографии пилота за просмотром гонок. Снимок распространился в соцсетях и не понравился публике из-за отсутствия безопасности.