Этим специалистам готовы платить от 100 тысяч — куда бежать жителям Новосибирска

Posted 11 декабря, 03:09
Published 11 декабря, 03:09
Modified 11 декабря, 03:11
Updated 11 декабря, 03:11
По итогам ноября, средняя зарплата в Новосибирске составила 70 тысяч рублей. Из сибирских городов столица СФО занимает третье место — больше всего платят в Красноярском крае (76,7 тысяч), а потом в Иркутской области (70,7 тысяч).
В Новосибирске больше всего вакансий с зарплатным предложением от 100 тысяч рублей. Нарасхват были специалисты в сфере сельского хозяйства (125 тысяч), а также менеджмента (122 тысяч), добыче сырья (120 тысяч), транспорт и перевозки (115 тысяч), выяснили аналитики hh.ru.
Меньше всего сейчас платят специалистам в сфере науки и образования (52 тысячи), в розничной продаже (54 тысячи) и туризме (50 тысяч). Недавно в Новосибирской области ввели туристический налог.