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Posted 11 декабря, 03:09

Published 11 декабря, 03:09

Modified 11 декабря, 03:11

Updated 11 декабря, 03:11

Больше всего платят некоторым специалистам

Этим специалистам готовы платить от 100 тысяч — куда бежать жителям Новосибирска

11 декабря 2024, 03:09
Фото: 1MI. Больше всего платят некоторым специалистам

Жителям Новосибирска назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноября 2024

В Новосибирской области аналитики нашли самые высокооплачиваемые вакансии ноября.

По итогам ноября, средняя зарплата в Новосибирске составила 70 тысяч рублей. Из сибирских городов столица СФО занимает третье место — больше всего платят в Красноярском крае (76,7 тысяч), а потом в Иркутской области (70,7 тысяч).

В Новосибирске больше всего вакансий с зарплатным предложением от 100 тысяч рублей. Нарасхват были специалисты в сфере сельского хозяйства (125 тысяч), а также менеджмента (122 тысяч), добыче сырья (120 тысяч), транспорт и перевозки (115 тысяч), выяснили аналитики hh.ru.

Меньше всего сейчас платят специалистам в сфере науки и образования (52 тысячи), в розничной продаже (54 тысячи) и туризме (50 тысяч). Недавно в Новосибирской области ввели туристический налог.

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