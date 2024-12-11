Этим специалистам готовы платить от 100 тысяч — куда бежать жителям Новосибирска

В Новосибирске больше всего вакансий с зарплатным предложением от 100 тысяч рублей. Нарасхват были специалисты в сфере сельского хозяйства (125 тысяч), а также менеджмента (122 тысяч), добыче сырья (120 тысяч), транспорт и перевозки (115 тысяч), выяснили аналитики hh.ru.