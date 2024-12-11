«Грабеж и обдираловка»: новосибирские болельщики возмущены ценами на хоккей

Posted 11 декабря, 08:38
Published 11 декабря, 08:38
Modified 11 декабря, 08:40
Updated 11 декабря, 08:40
В ХК «Сибирь» напомнили о предстоящих декабрьских матчах и призвали покупать билеты, цены на которые поразили многих болельщиков.
Многие пользователи сети считают эти цены необоснованно высокими. Их даже сравнивают со стоимостью билетов на балет «Щелкунчик» в НОВАТе, которые продают по стоимости до 35 тысяч рублей.
«Грабеж и обдираловка. ХК „Сибирь“ того не стоит, даже абонемент покупать не выгодно. На топовые клубы можно по меньшей цене сходить и не ужасаться от такой корявой игры», — пишет пользователь Арсений Степанов.
«В Сочи сходить на хоккей — 150 рублей место. Вы куда ходите? Это не топ-игра лидеров. Команда „Сибирь“ слабая», — указывает на несоответствие цен уровню команды Александр Я.
Другие жалуются на проблемы с процессом покупки. По словам болельщиков, купить билет через официальный сайт команды почти невозможно — он постоянно зависает и выдает ошибку.
«Выбираешь места, начинаешь оплату — упс, места заняты. А они свободными светятся ещё час!», — отметил Владислав Владимиров.
А Женя Половников недоволен тем, что билеты сначала появляются на сторонних сервисах, а не на официальном сайте:
«Жирный минус за организацию, стыдно, Сибирь, никогда такого не видел».
«Полное неуважение к болельщикам!» — резюмирует новосибирец Вадим Алексее.
На фоне возмущений стоит напомнить, сколько зарабатывают игроки клуба. По данным «Спорт-Экспресса», в сезоне 2024 года самые высокие зарплаты у нападающих Энди Андреоффа и Тэйлора Бека — 70 и 65 миллионов рублей соответственно. Другие игроки, такие как Сергей Широков и Владимир Бутузов, получают 35 и 33 миллиона рублей.