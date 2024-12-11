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Posted 11 декабря, 08:38

Published 11 декабря, 08:38

Modified 11 декабря, 08:40

Updated 11 декабря, 08:40

Игра клуба

«Грабеж и обдираловка»: новосибирские болельщики возмущены ценами на хоккей

11 декабря 2024, 08:38
Фото: ХК «Сибирь». Игра клуба

В Новосибирске больщики возмущаются высокими ценами на хоккей

С приближением домашних матчей хоккейного клуба «Сибирь» в Новосибирске среди болельщиков разгорается недовольство из-за высокой стоимости билетов. В социальных сетях многие новосибирцы высказываются о завышенных ценах и сложной системе покупки.

В ХК «Сибирь» напомнили о предстоящих декабрьских матчах и призвали покупать билеты, цены на которые поразили многих болельщиков.

Стоимость билетов на декабрьские матчи:

  • Матч с «Авангардом» (17 декабря) — остался 1 билет стоимостью 1 190 рублей.
  • Матч с «Амуром» (21 декабря) — остался 21 билет стоимостью от 3 590 до 6 990 рублей.
  • Матч с «Адмиралом» (23 декабря) — осталось 140 билетов стоимостью от 340 до 5 190 рублей.

Многие пользователи сети считают эти цены необоснованно высокими. Их даже сравнивают со стоимостью билетов на балет «Щелкунчик» в НОВАТе, которые продают по стоимости до 35 тысяч рублей.

В Новосибирске билеты на балет «Щелкунчик» в НОВАТе взлетели в цене до 35 тысяч
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«Грабеж и обдираловка. ХК „Сибирь“ того не стоит, даже абонемент покупать не выгодно. На топовые клубы можно по меньшей цене сходить и не ужасаться от такой корявой игры», — пишет пользователь Арсений Степанов.
«В Сочи сходить на хоккей — 150 рублей место. Вы куда ходите? Это не топ-игра лидеров. Команда „Сибирь“ слабая», — указывает на несоответствие цен уровню команды Александр Я.

Другие жалуются на проблемы с процессом покупки. По словам болельщиков, купить билет через официальный сайт команды почти невозможно — он постоянно зависает и выдает ошибку.

«Выбираешь места, начинаешь оплату — упс, места заняты. А они свободными светятся ещё час!», — отметил Владислав Владимиров.

А Женя Половников недоволен тем, что билеты сначала появляются на сторонних сервисах, а не на официальном сайте:

«Жирный минус за организацию, стыдно, Сибирь, никогда такого не видел».

«Полное неуважение к болельщикам!» — резюмирует новосибирец Вадим Алексее.

На фоне возмущений стоит напомнить, сколько зарабатывают игроки клуба. По данным «Спорт-Экспресса», в сезоне 2024 года самые высокие зарплаты у нападающих Энди Андреоффа и Тэйлора Бека — 70 и 65 миллионов рублей соответственно. Другие игроки, такие как Сергей Широков и Владимир Бутузов, получают 35 и 33 миллиона рублей.

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#Алина Гурицкая#Спорт#Новосибирск#Хоккей#Болельщики#Зарплата игроков
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