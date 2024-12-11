«Грабеж и обдираловка»: новосибирские болельщики возмущены ценами на хоккей

На фоне возмущений стоит напомнить, сколько зарабатывают игроки клуба. По данным «Спорт-Экспресса», в сезоне 2024 года самые высокие зарплаты у нападающих Энди Андреоффа и Тэйлора Бека — 70 и 65 миллионов рублей соответственно. Другие игроки, такие как Сергей Широков и Владимир Бутузов, получают 35 и 33 миллиона рублей.