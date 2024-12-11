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Posted 11 декабря, 06:29

Published 11 декабря, 06:29

Modified 11 декабря, 06:31

Updated 11 декабря, 06:31

Денег на ремонт не хватает

Мэр пообещал жителям Новосибирска решить проблемы с отоплением

11 декабря 2024, 06:29
Фото: 1MI. Денег на ремонт не хватает
Мэр Новосибирска высказался по поводу проблем с отоплением в городе и пообещал решить проблему: об этом он рассказал в соцсетях.

В администрации признали проблемы с перебоями отопления. По словам Максима Кудрявцева, сейчас в областной столице есть множество изношенных коммуникаций.

Мэрия пытается найти источники дополнительного финансирования, чтобы заменить старые теплосети, на которых и происходят коммунальные аварии. Хоть в СГК и взялись за переустановку труб, но данная сфера очень недофинансированная, отмечает градоначальник.

На дворе декабрь, а Новосибирск так и не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Также множество аварий контролирует и прокуратура.

Видео: ВК/Максим Кудрявцев.
Дети едва не замерзли без отопления из-за коммунальной аварии в Новосибирске
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