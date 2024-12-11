Мэр пообещал жителям Новосибирска решить проблемы с отоплением

Posted 11 декабря, 06:29
Published 11 декабря, 06:29
Modified 11 декабря, 06:31
Updated 11 декабря, 06:31
В администрации признали проблемы с перебоями отопления. По словам Максима Кудрявцева, сейчас в областной столице есть множество изношенных коммуникаций.
Мэрия пытается найти источники дополнительного финансирования, чтобы заменить старые теплосети, на которых и происходят коммунальные аварии. Хоть в СГК и взялись за переустановку труб, но данная сфера очень недофинансированная, отмечает градоначальник.
На дворе декабрь, а Новосибирск так и не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Также множество аварий контролирует и прокуратура.