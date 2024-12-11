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Posted 11 декабря, 06:51

Published 11 декабря, 06:51

Modified 11 декабря, 06:53

Updated 11 декабря, 06:53

Прохладно будет последний день

Мощная метель обрушится на Новосибирск

11 декабря 2024, 06:51
Фото: 1MI. Прохладно будет последний день

В МЧС предупредили жителей Новосибирска о сильном ветре и метели

В Новосибирской области ожидается непогода, о чем предупредили в МЧС.

Днем 11 декабря ожидается снег, метели, гололед и сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. В МЧС разослали предупреждающие сообщения, чтобы сибиряки на улице были осторожнее.

По данным «Яндекс. Погоды», за окном -12, но ощущается как -20. Также в регионе идет небольшой снег, который исчезнет лишь днем 12 декабря. К вечеру чуть потеплеет до -9.

Сайт world-weather обещает ночью 11 декабря до -19. При этом утром на следующий день потеплеет до -7. Столбик термометра показывает -13…-11, но ощущается градусы как -22.-20. Скоро в область снова придет потепление.

Морозы покинут Новосибирскую область — когда ждать потепления
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода
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