Мощная метель обрушится на Новосибирск

Posted 11 декабря, 06:51
Published 11 декабря, 06:51
Modified 11 декабря, 06:53
Updated 11 декабря, 06:53
Днем 11 декабря ожидается снег, метели, гололед и сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. В МЧС разослали предупреждающие сообщения, чтобы сибиряки на улице были осторожнее.
По данным «Яндекс. Погоды», за окном -12, но ощущается как -20. Также в регионе идет небольшой снег, который исчезнет лишь днем 12 декабря. К вечеру чуть потеплеет до -9.
Сайт world-weather обещает ночью 11 декабря до -19. При этом утром на следующий день потеплеет до -7. Столбик термометра показывает -13…-11, но ощущается градусы как -22.-20. Скоро в область снова придет потепление.