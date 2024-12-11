Новосибирский депутат поддержал запрет продажи пиротехники

Кроме того, пиротехнику запрещено покупать лицам до 16 лет. Когда люди заказывают онлайн, возраст там подтверждать не нужно, выбрав функцию — оставить заказ у двери. Ранее новосибирского депутата арестовали за пьяную погоню от полиции.