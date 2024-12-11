Новосибирский депутат поддержал запрет продажи пиротехники

Posted 11 декабря, 02:40
Published 11 декабря, 02:40
Modified 11 декабря, 02:42
Updated 11 декабря, 02:42
Как отметил Александр Аксененко, он поддерживает инициативу запрета продажи пиротехники в онлайн-магазинах. По его мнению, единственные, кто могут продавать данный товар, должны быть обычные магазины, где не нарушается техника хранения.
Фейерверки из маркетплейсов находятся вблизи других товаров, обогревателей, воспламеняющихся веществ, поэтому может произойти трагедия, в которой пострадают люди.
Недавно в Пушкино сгорел склад, где лежала пиротехника, в Новосибирске пострадал мужчина при пожаре на таком складе, а в Шушарах и вовсе были страшные последствия.
«Сейчас наша задача — сделать так, чтобы такое больше не повторилось», — уточнил депутат.
Кроме того, пиротехнику запрещено покупать лицам до 16 лет. Когда люди заказывают онлайн, возраст там подтверждать не нужно, выбрав функцию — оставить заказ у двери. Ранее новосибирского депутата арестовали за пьяную погоню от полиции.