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Posted 11 декабря, 07:01

Published 11 декабря, 07:01

Modified 11 декабря, 07:03

Updated 11 декабря, 07:03

Так выглядит сближение Луны с Юпитером

Парад планет выстроится в небе над Новосибирском в декабре

11 декабря 2024, 07:01
Фото: пресс-служба НГУ. Так выглядит сближение Луны с Юпитером
Орбиты планет складываются так, что их будет поочередно видно в одном участке небосвода, сообщают астрофизики НГУ.

Большую часть планет Солнечной системы новосибирцы смогут наблюдать в вечернем декабрьском небе поочередно примерно в одном и тоже месте. Такое явление достаточно редкое, поскольку обычно планеты разбросаны по небу произвольно и зачастую не видны из-за своего положения по отношению к Солнцу.

Ориентиром для обнаружения планет станет Луна, которая будет сближаться с небесными телами.

«14 декабря почти полная Луна сблизится с Ураном, 15 декабря произойдет сближение с Юпитером, 18 декабря, когда Луна чуть убавится, она сблизиться с Марсом, а 29 декабря серпик Луны сблизится и простится с Меркурием. Таким образом можно будет увидеть практически все планеты Солнечной системы», — говорит сотрудница учебного астрофизического автоматизированного комплекса физического факультета Новосибирского государственного университета Альфия Нестеренко.

Также с середины декабря по утрам на юго-восточном горизонте в созвездии Скорпиона можно видеть Меркурий. Венеру можно видеть по вечерам, в том месте, где заходит Солнце. Красноватую мигающую планету Марс можно наблюдать и ночью, и по утрам.

По словам Альфии Нестеренко, лучше всего планеты видно в холодную погоду. Но самым главным условием успешного наблюдения является отсутствие искусственной засветки, так что для изучения небесной картины идеально выехать за пределы населенных пунктов.

Возможно, что красивыми снимками парада планет новосибирцев порадует астрофотограф Алексей Поляков. Он часто снимает небесные явления, например, недавно он показал как выглядит туманность «Пузырь», удивлял горожан яркими снимками полярного сияния и публиковал фото пролета над Сибирью редчайшей кометы Atlas.

Красота неземная: мощные вспышки на Солнце снял новосибирский астрофотограф
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#Артем Шершнев#Новосибирск#Космос#Луна#Наблюдение#Планета
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