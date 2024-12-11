Парад планет выстроится в небе над Новосибирском в декабре

Также с середины декабря по утрам на юго-восточном горизонте в созвездии Скорпиона можно видеть Меркурий. Венеру можно видеть по вечерам, в том месте, где заходит Солнце. Красноватую мигающую планету Марс можно наблюдать и ночью, и по утрам.