Перевозки контейнеров выросли на 6% в январе — ноябре

Posted 11 декабря, 10:15
Published 11 декабря, 10:15
Modified 20 декабря, 13:19
Updated 20 декабря, 13:19
В январе — ноябре 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 7 млн 194 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 2,8 млн ДФЭ (+3%).
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 6%, до 5,3 млн ДФЭ (перевезено 75,4 млн тонн грузов, +8,5%), в том числе:
В ноябре во всех видах сообщения перевезено 662,7 тыс. ДФЭ (-1,4%).