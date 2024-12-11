Пилот самолета S7 смотрел гонки во время полета в Новосибирске

Posted 11 декабря, 01:26
Published 11 декабря, 01:26
Modified 11 декабря, 01:28
Updated 11 декабря, 01:28
Самолет следовал из Южно-Сахалинска до Новосибирска 2 декабря. Перевозчиком была компания S7. Тогда проходил Чемпионат мира по кольцевым автогонкам.
В соцсетях появилась фотография, как пилот смотрит на планшете «Формулу-1». Снимок набрал много лайков и вызвал общественный резонанс.
Сейчас кадр удален, однако авиакомпания уже увидела снимок, на котором можно было разглядеть номер воздушного судна. Начата проверка как работодателем, так и транспортной прокуратурой.
Это не единственный скандал, в который попадает компания. Недавно у самолета отвалился трап. А у одного из лайнеров открылась багажная дверь.