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Posted 11 декабря, 01:26

Published 11 декабря, 01:26

Modified 11 декабря, 01:28

Updated 11 декабря, 01:28

Самолет садился в Новосибирске

Пилот самолета S7 смотрел гонки во время полета в Новосибирске

11 декабря 2024, 01:26
Фото: 1MI. Самолет садился в Новосибирске
Пилота проверят после просмотра гонок во время полета в Новосибирске: инцидентом заинтересована прокуратура.

Самолет следовал из Южно-Сахалинска до Новосибирска 2 декабря. Перевозчиком была компания S7. Тогда проходил Чемпионат мира по кольцевым автогонкам.

В соцсетях появилась фотография, как пилот смотрит на планшете «Формулу-1». Снимок набрал много лайков и вызвал общественный резонанс.

Сейчас кадр удален, однако авиакомпания уже увидела снимок, на котором можно было разглядеть номер воздушного судна. Начата проверка как работодателем, так и транспортной прокуратурой.

Это не единственный скандал, в который попадает компания. Недавно у самолета отвалился трап. А у одного из лайнеров открылась багажная дверь.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Прокуратура#Проверка#Самолет
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