По 10 тысяч рублей к Новому году: кто может рассчитывать на подарок

Posted 11 декабря, 06:52
Published 11 декабря, 06:52
Modified 11 декабря, 06:54
Updated 11 декабря, 06:54
Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов выдвинул инициативу о раздаче 10 тысяч рублей к Новому году. Средства предложили выделить из неизрасходованного бюджета, который вернулся в 2023 году: речь идет о сумме в 603 млрд, но подарить могут лишь часть из них.
Подарок предложено сделать перед Новым годом, чтобы цены на продукцию в праздники не так ощущались и били по карману. Подобная акция уже была в 2020–2022 годах. Депутаты думают о повторном эксперименте.
Многие новосибирцы мечтают о такой поддержке от государства, однако дальше обсуждений пока это не заходило. С приходом таких новостей учащаются случаи мошенничества: в соцсетях россиянам начинает приходить сообщение с просьбой перейти по ссылке и забрать свои деньги, однако делать этого не нужно. Жители Новосибирска требуют у автосалона вернуть деньги за проданные авто.