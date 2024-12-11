atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 06:52

Published 11 декабря, 06:52

Modified 11 декабря, 06:54

Updated 11 декабря, 06:54

Деньги предложили раздать

По 10 тысяч рублей к Новому году: кто может рассчитывать на подарок

11 декабря 2024, 06:52
Фото: 1MI. Деньги предложили раздать

Жителям Новосибирска предложили раздать по 10 тысяч рублей к Новому году

Россиянам предложили раздать по 10 тысяч рублей на подготовку к Новому году, о чем сообщили в Госдуме.

Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов выдвинул инициативу о раздаче 10 тысяч рублей к Новому году. Средства предложили выделить из неизрасходованного бюджета, который вернулся в 2023 году: речь идет о сумме в 603 млрд, но подарить могут лишь часть из них.

Подарок предложено сделать перед Новым годом, чтобы цены на продукцию в праздники не так ощущались и били по карману. Подобная акция уже была в 2020–2022 годах. Депутаты думают о повторном эксперименте.

Многие новосибирцы мечтают о такой поддержке от государства, однако дальше обсуждений пока это не заходило. С приходом таких новостей учащаются случаи мошенничества: в соцсетях россиянам начинает приходить сообщение с просьбой перейти по ссылке и забрать свои деньги, однако делать этого не нужно. Жители Новосибирска требуют у автосалона вернуть деньги за проданные авто.

Пострадавшие пассажиры автобуса в ДТП под Новосибирском могут получить выплаты
Узнать подробнее
Читайте также:
График выплаты пенсий и пособий на декабрь озвучили в Новосибирской областиВ Новосибирске раскрыли схему автоподстав ради получения выплат по страховкеВ Новосибирске мошенники массово взламывают Telegram-аккаунты пользователей
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Праздник#Цены#Деньги#Новый год
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика