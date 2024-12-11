По 10 тысяч рублей к Новому году: кто может рассчитывать на подарок

Многие новосибирцы мечтают о такой поддержке от государства, однако дальше обсуждений пока это не заходило. С приходом таких новостей учащаются случаи мошенничества: в соцсетях россиянам начинает приходить сообщение с просьбой перейти по ссылке и забрать свои деньги, однако делать этого не нужно. Жители Новосибирска требуют у автосалона вернуть деньги за проданные авто.