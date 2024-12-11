Под Новосибирском вода затопила дома и участки

В сентябре на этих же дачах спасатели откачивали тысячи кубометров воды. Участки и территории вокруг них были затоплены ручьями воды. Как стало известно, жители обращались к властям, но те посоветовали коллективно заключить сделку с организацией, проводящей гидрологические изыскания.