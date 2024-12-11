Под Новосибирском вода затопила дома и участки

Posted 11 декабря, 06:11
Published 11 декабря, 06:11
Modified 11 декабря, 06:13
Updated 11 декабря, 06:13
Ситуация происходит в СНТ «Метростроитель» на Бердском шоссе. Как говорят жители Новосибирска, их дачи топит водой, которая не замерзает даже в морозы.
Холода сохраняются в регионе неделю: столбик опускается до -23…-26, но это никак не останавливает потоки. Из-за сырости постепенно размывает фундамент. Горожане опасаются за дома и не знают, к кому обращаться за помощью.
В сентябре на этих же дачах спасатели откачивали тысячи кубометров воды. Участки и территории вокруг них были затоплены ручьями воды. Как стало известно, жители обращались к властям, но те посоветовали коллективно заключить сделку с организацией, проводящей гидрологические изыскания.