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Posted 11 декабря, 06:11

Published 11 декабря, 06:11

Modified 11 декабря, 06:13

Updated 11 декабря, 06:13

Дачи топит

Под Новосибирском вода затопила дома и участки

11 декабря 2024, 06:11
Фото: 1MI. Дачи топит
В Новосибирске дачники рассказали о затопленных участках в морозы, о чем стало известно в соцсетях.

Ситуация происходит в СНТ «Метростроитель» на Бердском шоссе. Как говорят жители Новосибирска, их дачи топит водой, которая не замерзает даже в морозы.

Холода сохраняются в регионе неделю: столбик опускается до -23…-26, но это никак не останавливает потоки. Из-за сырости постепенно размывает фундамент. Горожане опасаются за дома и не знают, к кому обращаться за помощью.

Видео: соцсети.

В сентябре на этих же дачах спасатели откачивали тысячи кубометров воды. Участки и территории вокруг них были затоплены ручьями воды. Как стало известно, жители обращались к властям, но те посоветовали коллективно заключить сделку с организацией, проводящей гидрологические изыскания.

Фото: соцсети
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