Поезд в Новосибирской области переехал мужчину в наушниках

Posted 11 декабря, 03:44
Published 11 декабря, 03:44
Modified 11 декабря, 03:46
Updated 11 декабря, 03:46
Все случилось на станции Ояш, что в Мошковском районе. 54-летний мужчина шел через железную дорогу в наушниках.
В это время к нему приближался поезд, но никаких сигналов пешеход не услышал. Экстренное торможение не помогло. Новосибирец погиб на месте после столкновения.
В полиции напомнили, что пользоваться наушниками вблизи железной дороги запрещено. Это может быть опасным для жизни. Лучше всего сначала убедиться в безопасности прохода.
Недавно электричка застряла между станциями. И это не единственный подобный случай за несколько дней.