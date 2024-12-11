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Posted 11 декабря, 03:44

Published 11 декабря, 03:44

Modified 11 декабря, 03:46

Updated 11 декабря, 03:46

Мужчина погиб

Поезд в Новосибирской области переехал мужчину в наушниках

11 декабря 2024, 03:44
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Мужчина погиб
В Новосибирской области погиб мужчина под колесами поезда, о чем проинформировали в транспортной полиции.

Все случилось на станции Ояш, что в Мошковском районе. 54-летний мужчина шел через железную дорогу в наушниках.

В это время к нему приближался поезд, но никаких сигналов пешеход не услышал. Экстренное торможение не помогло. Новосибирец погиб на месте после столкновения.

В полиции напомнили, что пользоваться наушниками вблизи железной дороги запрещено. Это может быть опасным для жизни. Лучше всего сначала убедиться в безопасности прохода.

Недавно электричка застряла между станциями. И это не единственный подобный случай за несколько дней.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Гибель#Поезд#Мошковский район
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